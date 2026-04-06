Agricultores desafían y bloquean en la «Y”

La protesta arrancó alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando los manifestantes decidieron impedir el paso a todo tipo de unidades, lo que provocó largas filas de vehículos varados y afectaciones para transportistas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Contra lo que se había anticipado por autoridades estatales, productores agrícolas sí bloquearon este lunes la carretera Victoria–Matamoros y paralizaron por más de cinco horas uno de los principales ejes carreteros de Tamaulipas.

El cierre total se registró a la altura del kilómetro 202, en el punto conocido como “La Y”, en el municipio de San Fernando.

La protesta arrancó alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando los manifestantes decidieron impedir el paso a todo tipo de unidades, lo que provocó largas filas de vehículos varados y afectaciones para transportistas, viajeros y operadores de carga.

El bloqueo formó parte del llamado nacional del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que busca presionar al gobierno federal para obtener mejores condiciones, apoyos y garantías para el sector agrícola.

Aunque en Tamaulipas se reportaron movilizaciones en al menos cuatro puntos del norte del estado, fue únicamente en San Fernando donde los productores llevaron la protesta al siguiente nivel al cerrar completamente la circulación.

La acción contrastó con lo dicho horas antes por el secretario de Desarrollo Rural en el estado, Antonio Varela Flores, quien había asegurado que en la entidad no se contemplaban bloqueos, sino únicamente manifestaciones sin afectar las carreteras.

Sin embargo, el cierre de la “Y” evidenció el malestar de los agricultores y su decisión de endurecer las medidas.

Fue después de las 17:00 horas cuando los inconformes liberaron la vía, restableciendo poco a poco la circulación tras más de cinco horas de interrupción.

Pese a ello, la situación podría repetirse, pues los propios manifestantes advirtieron que no descartan volver a bloquear este mismo punto en las próximas horas, posiblemente este martes, si no hay respuesta a sus demandas.