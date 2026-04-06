Chavira, el RVOE y el 2028

INTERIORES/ CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Por. Carlos López Arriaga

Cd. Victoria, Tam.- Sábado de Gloria, noche de relámpagos en la capital tamaulipeca, se corta el suministro de electricidad en zonas focalizadas de la mancha urbana. Muy inquieto Tlaloc el fin de semana, nos trae en abril los fríos que no tuvimos en enero.

Días atrás, la noticia era la ausencia de humedad. Resequedad de pastizales y frecuentes incendios en predios que no solo movilizaron a Protección Civil municipal sino también a la Policía Estatal ante la sospecha de ser eventos provocados por manitas humanas.

-“Indicios claros de intencionalidad”, diagnosticó la autoridad ante la recurrencia de quemazones en variados puntos de la ciudad, por travesura, maldad, quema irresponsable de basura, elija usted.

Botón de muestra, la intensa actividad del cuerpo de bomberos este fin de semana, en colonias como Nuevo Santander, Campestre y Hacienda del Santuario, entre otras. El reporte lo tiene LIVIO FLORES, titular local de PC.

Tiempo de incendios forestales (Jaumave, Miquihuana, Bustamante) de esos que los especialistas llaman “por causas antropogénicas”. Provocados, pues, por la misma gente, con intención o por negligencia.

Una pena, en serio, ver trabajar a los bomberos en condiciones tan limitadas. Unidades viejas, pipas desvencijadas, no siempre con agua suficiente. La sociedad civil tiene mucho que hacer en ese campo.

El desaparecido comediante ranchero ELEAZAR GARCÍA, Chelelo, alguna vez diputado local, solía contar sobre sus esfuerzos por conseguir bombas seminuevas en los condados vecinos de Texas, para dotar a las poblaciones ribereñas, empezando por su natal Ciudad Mier.

Los incendios de basura nos llevan a otro problema, como causal importante, grave por sí mismo. La incapacidad de los ayuntamientos ante el problema de los desechos urbanos. Tema aparte.

ACADEMIA EN CRISIS

La Secretaría de Educación en Tamaulipas, a cargo del matamorense MIGUEL ÁNGEL VALDEZ, anunció la sanción a ocho instituciones privadas de educación superior, a las que, por distintas razones, les fue retirado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Tres de ellas por solicitud de las propias instituciones: el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (Victoria y Tampico) y el Instituto Internacional de Enfermería Reynosa. Como medida estratégica, sus operadores habrían dado un paso atrás para evitar males mayores.

Cierre ordenado y no clausura punitiva. Acto voluntario de particulares que les permite un mayor control del problema, para emprender las adecuaciones necesarias en temas como programas de estudios, cuotas, infraestructura, plantilla docente, matrícula y demás normativa.

Distinto el caso de la Universidad CNCI (Centro Nacional de Capacitación Intensiva), institución regiomontana de expansión rápida fundada en 1996, dirigida al mercado de educación privada de bajo costo. Modelo orientado a la empleabilidad y las certificaciones prácticas.

La medida habría afectado únicamente a su filial en Ciudad Victoria. La cual no es, precisamente, un campus. Apenas un centro de enlace con funciones como inscripción, trámites escolares, asesorías y apoyo a estudiantes en la modalidad online. Sin oferta presencial robusta.

¿CACERÍA DE PATOS?

El golpe más duro se lo llevó la Universidad del Norte de Tamaulipas. Le fue retirado el RVOE en cuatro de sus planteles: Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Altamira.

Institución fundada en 1988 con un modelo de expansión agresiva, dice manejar medio centenar de escuelas en Tamaulipas, con presencia en Monterrey y (desde 2024) en Mazatlán, Sinaloa.

Su impulsor y actual rector es el mantense (injertado en Nuevo Laredo) FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, quien cobró fama en 2016 como candidato independiente a gobernador.

Recorría el Estado con cuera tamaulipeca, sombrero y una narrativa antisistema, similar a la de JAIME RODRÍGUEZ, el Bronco, en Nuevo León.

Mismo modelo basado en descalificar a los partidos tradicionales y presentarse como presunta opción ciudadana ante una sociedad harta de los políticos profesionales.

Aunque (oh sorpresa) muy poco le duró el ímpetu libertario. El 23 de mayo (dos semanas antes de la elección) declinó en favor de su tocayo CABEZA DE VACA por considerarlo el opositor mejor rankeado en las encuestas. Al menos, ese fue el pretexto.

Para entonces ya estaban impresas las boletas con su fotografía y por ello supimos el peso real de esa candidatura. Menos del uno por ciento (0.63 %), aportación ínfima en términos de capital político, que igual sirvió como treta propagandística del PAN.

Una hermana de CHAVIRA, de nombre MARÍA ESTELA, sería titular en la Secretaría del Trabajo durante el gobierno cabezón. Otra hermana, DIANA ELIZABETH, fue diputada local por el PRD, en la LX legislatura (2008-2010).

Apenas en marzo pasado, desde Reynosa, presuntos “fundadores” de MORENA que responden a los nombres de JOSÉ ANTONIO ALAFA y JOSÉ LUIS MORENO, propusieron a PANCHO CHAVIRA como candidato a gobernador para la elección de 2028. Pero ya no por la vía independiente, sino por el partido guinda.

Feroz competidor que, sin duda, tendrá muy nerviosas a reconocidas aspirantes como TANIA, CARMEN LILIA y OLGA. La duda, en todo caso, sería, ¿a cual de ellas levantará la mano esta vez?…

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