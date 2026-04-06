Confirma esposa de Ezequiel detención de cómplice

Tras reunirse con la alcaldesa Mónica Villarreal, Eneri Balleza, señaló que ya se realizó una audiencia inicial sobre el caso

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Eneri Balleza, esposa de Ezequiel González, confirmó la detención de Rogelio «N» quien presuntamente ayudó a Juan de Dios Pazos a huir del lugar donde embistió y mató al joven que esperaba le entregaran un pedido de tacos.

Señaló que ya se realizó la audiencia inicial y la continuación de la misma será el 8 de abril.

Dijo lo anterior luego de reunirse en el palacio municipal con la Alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, la tarde del lunes.

«Ya está detenido Rogelio, efectivamente ese dato es verdadero, ya tuvimos audiencia inicial y tenemos continuación de audiencia el 8 de abril», indicó.

Precisó que no tienen datos sobre la orden de aprehensión en contra de Juan de Dios ya que la fiscalía no les ha dado información sobre tema.

«Sin embargo está el cómplice detenido pero no olvidemos que el asesino de mi esposo sigue libre y eso es lo que queremos, justicia, que no siga el asesino, que no esté fuera», aseguró.

Agradeció a la alcaldesa el apoyo que le está brindando en estos momentos tan difíciles.

«Me está brindando el apoyo, eso es lo que importa, que me lo está brindando y le agradezco a ella y al municipio y al poder judicial y sobre todo al licenciado Hugo Aldair», comentó.

A la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas le pidió que se haga justicia para su esposo y que atrapen al asesino porque huyó.

De igual manera, agradeció a la Diputada, Úrsula Salazar por la presentación de la ley Ezequiel ante el pleno del congreso de Tamaulipas.