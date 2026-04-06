Detienen a dos policías por fuga de ex GOPE

En este caso que después se conoció como Masacre de Camargo, participarían alrededor de 24 efectivos, cuatro policías estatales y 20 Gopes

Por. Perla Reséndez

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, detuvo a dos policías procesales como responsables de la fuga de un reo, cuando acudió a una audiencia en el Centro Integral de Justicia (CIJ) en Victoria.

Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que el ex Gope (Grupo de Operaciones Especiales) había sido vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.

“Esta persona acababa de ser vinculada a proceso, derivado de la detención que se hizo días previos, por la orden de aprehensión que existía en su contra”, comentó el Fiscal General. “Habiendo sido vinculado a proceso, estaba bajo custodia de la policía procesal y a la disposición del juez de control y fue como se dio la circunstancia de su evasión”, explicando que por este caso fueron detenidos dos policías.

“Tenemos dos personas detenidas de policía procesal, derivado de la investigación por la evasión y estamos investigando también a otras personas, posiblemente de su círculo familiar”.

En el caso de los dos policías procesales que estarían al cargo de la seguridad del reo que acudió a audiencia, el Fiscal comentó que serán acusados por el delito de evasión de reos y cualquier otro que se haya configurado.

El Ombudsman del Estado informó que están trabajando para dar con el paradero del reo evadido, esperando ser recapturado a la brevedad.

¿De qué se acusa al reo que escapó?

El reo que escapó el pasado viernes 3 de abril, es José Arturo “A”, quien apenas el 30 de marzo había sido detenido, por su participación en la ejecución de 19 personas, 17 de ellas migrantes en Díaz Ordaz.

De acuerdo con la carpeta (23/2021), los hechos se registraron entre las 10:00 y 15:00 horas del 22 de enero de 2021, cuando un convoy de tres patrullas de la Policía Estatal (1508, 1350, 1295) y tres black mambas blindadas del Grupo de

Operaciones especiales (Gopes), persiguió y disparó contra un grupo de migrantes que se trasladaban en dos camionetas.

La agresión iniciaría a la altura del rancho Piedras de Díaz Ordaz, donde el grupo policial persiguió a las dos unidades, misma que concluyó en el kilómetro 25+700 en una brecha que conduce a los límites de Tamaulipas con. Nuevo León.

En este caso que después se conoció como Masacre de Camargo, participarían alrededor de 24 efectivos, cuatro policías estatales y 20 Gopes, pero solo 12 fueron detenidos y sentenciados a 50 años de prisión.

Solo uno de los detenido, Ismael “V”, policía que confesó la forma en que ocurrieron los hechos y se acogió al principio de oportunidad, fue sentenciado a 19 años de prisión, ya que se le excusó del delito de homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tiene órdenes de aprehensión contra los otros 12 elementos de seguridad pública que participarían en estos hechos, una de ellas la de José Arturo “A”, quien había sido detenido apenas unos días antes de su evasión.