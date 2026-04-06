El lado humano de Silvia Casas

EN VISTO/ DORA DE LA CRUZ

Por. Dora de la Cruz

La secretaria de Bienestar Social del Estado, no llegó a este cargo por casualidad; es una académica preparada, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una mujer que llegó a la política social, del Gabinete del Gobernador, Américo Villarreal Anaya, con un respaldo académico y que hoy por hoy es una de las mujeres del gabinete que está dando resultados, respondiendo al gobierno de la transformación.

Hace días llamó la atención un mensaje que colgó la Secretaria de Bienestar Social, en unas de sus redes sociales, que además generó especulaciones, de diferente índole, e incluso se llegó a interpretar, como si se estuviera despidiendo del cargo; otras lecturas a su post, fueron las de de una conversación franca, sin filtros, hablando de los desafíos que enfrenta como funcionaria, en la oportunidad de servir, pero también de tiempos difíciles entre la vida pública y privada, lo que representa dividir este tiempo, que a veces no lo hay, porque el servicio en el gobierno reclama de todo el esfuerzo y todo el tiempo para sacar la chamba.

Pocas personas en el poder, hablan de lo que realmente implican estas responsabilidades; jornadas prolongadas, ausencia de vacaciones y una dedicación casi absoluta. Sin embargo, también es necesario decirlo, ponerlo sobre la mesa, socializarlo, con una población que observa desde lejos, sin dimensionar el esfuerzo que representan estos cargos y que algunos creerían que se la pasan dirigiendo detrás de un escritorio.

Es importante que Silvia Casas, comparta la otra cara del servicio público, donde no todo es sencillo ni favorable. En ese sentido, el mensaje de la Secretaría de Bienestar refleja una visión más humana del cargo: agradecer la oportunidad de servir, pero también admitir los retos, las presiones y los momentos difíciles que implica la función pública.

El ejercicio del poder gubernamental debe humanizarse; no todo es política, ni grilla, tal como lo hace el mensaje de la Secretaria de Bienestar, gratitud por el camino recorrido en el servicio público, en el que se reconocen tanto los momentos de aprendizaje como los retos y dificultades enfrentadas. La reflexión de continuar trabajando con responsabilidad, vocación de servicio y agradecimiento por la oportunidad recibida.

Este mensaje no puede ser como una despedida, de la Dra. Silvia Casas, además, porque ella ha sido mencionada como posible perfil para una candidatura de Morena, ahora que en junio nombrarán a los y las defensoras de la Cuarta transformación en los 17 estados donde habrá elecciones para gobernadora o gobernador, así como en agosto se hará respecto de los prospectos a ayuntamientos de los estados donde, incluido Tamaulipas, se renovarán los cabildos; no hay que perderla de vista.

Hacen falta más defensoras y defensores de este movimiento de la cuarta transformación, con perfiles que mantengan un contacto constante con la sociedad y contribuyan a su socialización en el territorio; menos redes sociales y más presencia, para que la ciudadanía no solo pueda verlos desde lejos o en pantallas.

Por lo pronto, aún faltan algunos meses para la conformación de la lista del primer frente en la defensa de la Cuarta Transformación, que deberá integrarse con perfiles bien evaluados y la lealtad al proyecto de Morena a toda prueba, para conformar esta estructura que permita mantener el rumbo y cumplir el objetivo central, de llegar y servir a la ciudadanía.