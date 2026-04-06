En Tamaulipas no habrá bloqueos, serán solo reuniones: Desarrollo Rural

A pesar de la ausencia de confirmación sobre bloqueos, el secretario reconoció que entre los productores persisten inconformidades

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas no están confirmados bloqueos carreteros por parte de agricultores y transportistas para este lunes 6 de abril, pese a los anuncios que han circulado a nivel nacional como parte de la defensa del campo y también de manera local por parte de asociaciones agrícolas como la UARNT.

Así lo aclaró el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del estado, Antonio Varela Flores, quien precisó que, hasta el momento, en la entidad no se tiene registro oficial de cierres, sino únicamente de posibles encuentros entre productores.

“No tenemos confirmado que sean en Tamaulipas estos cierres. Entendemos que son reuniones informativas”, puntualizó el funcionario estatal.

Explicó que, si bien en otras regiones del país sí se han anunciado bloqueos como medida de presión, en el caso de Tamaulipas la información que ha circulado en redes sociales apunta más a la organización de reuniones entre integrantes del sector agrícola, sin que ello implique necesariamente afectaciones a la circulación.

“En donde están anunciados son en otras partes del país, pero aquí lo que anunciaron en redes sociales se entiende que son reuniones informativas”, sostuvo.

A pesar de la ausencia de confirmación sobre bloqueos, el secretario reconoció que entre los productores persisten inconformidades, lo que ha derivado en este tipo de convocatorias para analizar la situación del campo y las posibles acciones a seguir.