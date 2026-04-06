Fátima Bosch desmiente romance con el hijo de Luis Miguel

La actual Miss Universo decidió hablar sin rodeos y, fiel a su estilo relajado, desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el joven de 19 años

La polémica en torno a Fátima Bosch y un supuesto romance con Miguel Gallego Arámbula finalmente encontró respuesta. La actual Miss Universo decidió hablar sin rodeos y, fiel a su estilo relajado, desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el joven de 19 años.

¿Qué dijo Fátima Bosch?

Todo ocurrió tras una ola de especulaciones en redes sociales que comenzaron a viralizarse en marzo de 2026. La modelo mexicana fue abordada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aclaró la situación con firmeza, pero también con humor.

Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente”, comentó Bosch entre risas, dejando claro que no existe ningún tipo de relación con el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Él es un bebé, es una criatura. Yo tengo 25 años”, agregó, marcando la diferencia de edad como uno de los puntos clave para descartar cualquier vínculo.

Fátima Bosch habla sobre el hijo de Luis Miguel

Aunque fue contundente al negar cualquier relación, Bosch no dudó en elogiar al joven.

Está guapísimo”, dijo, reconociendo también la belleza de su madre. “Aracely es una muñeca, claro que heredó todo de ella”, añadió.

Eso sí, dejó claro que no es su tipo. La modelo confesó que ni siquiera suele salir con personas de su misma edad, mucho menos con alguien menor.

Siempre me han gustado un poco más grandes”, explicó. Incluso, bromeó sobre el futuro amoroso del joven: “Obviamente va a andar con alguien de su edad, no inventen”.

¿Cómo surgió el rumor de Fátima Bosch y Miguel Gallego Arámbula?

El escándalo comenzó cuando supuestas capturas de pantalla y comentarios en TikTok insinuaban una interacción entre Bosch y Miguel. Incluso, un emoji aparentemente publicado por una cuenta atribuida al joven detonó una ola de especulaciones y “shippeos” entre internautas.

Sin embargo, la reina de belleza explicó que todo se trató de contenido manipulado.

Es una edición, yo creo que con inteligencia artificial… nada de eso es real”, aseguró. Además, dejó claro que ni siquiera conoce personalmente al joven: “No lo he visto, no he convivido con él”.

La intervención de la periodista Martha Figueroa también fue clave para desmentir la historia. La comunicadora explicó que las cuentas que originaron el rumor son falsas y recordó que los hijos de Arámbula han permanecido alejados de redes sociales por decisión familiar.

Fátima Bosch hace un llamado al respeto por la privacidad

Más allá de aclarar su situación, Bosch aprovechó el momento para hacer un llamado a respetar la vida privada de Miguel y su familia.

Si él no quiere compartir cosas, hay que respetarlo a él y a su mamá”, expresó con seriedad.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR