“Frenan” al sarampión con vacunación intensa

Reportan que en solo un mes se han aplicado más vacunas contra esta enfermedad que las que se aplicaron en todo el 2025

Por Raúl López García

EXPRESO – LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas registra un avance acelerado en la campaña de vacunación contra el sarampión, al superar en apenas 32 días el total de dosis aplicadas durante todo 2025, informó el jefe del Departamento de Vacunación de la Secretaría de Salud estatal, Jesús Manuel Zárate Torres.

Detalló que, en lo que va de la estrategia nacional, se han aplicado 351 mil 548 dosis, cifra que rebasa las cerca de 264 mil aplicadas en todo el año pasado, lo que refleja una respuesta positiva tanto del sector salud como de la población.

La meta establecida para la entidad es de 578 mil 857 dosis en un periodo de 70 días, por lo que el avance actual representa el 60.7 por ciento del objetivo global y el 132.8 por ciento respecto a lo proyectado para este punto de la campaña.

Zárate Torres explicó que esta estrategia se basa en la aplicación de vacunas doble viral y triple viral, dirigidas a distintos grupos de edad, con el objetivo de cerrar brechas en esquemas incompletos o rezagados.

Señaló que uno de los factores clave en este avance ha sido el cambio en la actitud de la población, que ahora acude de forma más directa a solicitar la vacuna, a diferencia de años anteriores, cuando la promoción recaía principalmente en las brigadas de salud.

Indicó que el impulso nacional en torno al tema también ha influido en la respuesta ciudadana, lo que ha permitido acelerar el cumplimiento de metas en el estado.

A pesar del avance, subrayó que aún falta una parte importante por cubrir, por lo que llamó a la población a completar su esquema de vacunación para fortalecer la protección colectiva.