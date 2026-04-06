Gobierno de Tamaulipas ofrece acompañamiento legal y recolocación tras cierre de 4 maquiladoras

Se está dando prioridad a la recolocación de los trabajadores a través del Servicio Nacional del Empleo, también se les esta dando acompañamiento por medio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas para que estén asesorados en sus derechos

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Cuatro maquiladoras de la industria automotriz cerraron en los primeros meses del 2026 en Tamaulipas provocando la pérdida de 4 mil empleos, informó Gerardo Illoldi Reyes secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, quien dijo que se trabaja en estrategias para la recolocación de los empleados despedidos, así como en el acompañamiento en su proceso legal con los patrones.

Enfatizó que se está dando prioridad a la recolocación de los trabajadores a través del Servicio Nacional del Empleo, también se les esta dando acompañamiento por medio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas para que estén asesorados en sus derechos y en el cabal cumplimiento de las obligaciones patronales que tienen las empresas con ellos al momento de terminar la relación laboral.

Mas adelante dijo se va a dar informe de los avances logrados en esta materia, cuántos han sido recolocados en otras fuentes de trabajo, hasta ahorita hay cifras preliminares.

Destacó que de las unidades económicas que tiene Reynosa que son 3,600 estas tienen un comportamiento variable, ya que abren nuevas y se cierran otras, esto como parte de la volatilidad misma del mercado que hace muy difícil dar un seguimiento puntual de las que están abriendo y cerrando toda vez que se trabaja sobre volúmenes y tendencias generales.

Añadió que la cifra de los 4 ml empleos perdidos en la industria maquiladora no son como tal 4 mil empleos a la baja en Tamaulipas porque se compensan con otras fuentes que se abren y la incorporación de otras personas que estaban fuera del mercado laboral que se colocan es la dinamina natural.

Indicó que estos primeros despidos importantes que se han llevado a cabo en el año de las empresas Trico Componentes en Matamoros con 2, 800 empleos perdidos y Tridonex también de matamoros con mas de mil 300 obreros despedidos ha sido un factor que no depende ni de la operación de las mismas empresas en México, es una situación que obedece a un tema que se llevo a cabo en Estados Unidos donde el corporativo tuvo un quebranto de sus finanzas, con un desvío de recursos cercano a los 2,800 millones de dólares.

Ante esta situación es que se están llevando distintas estrategias, tres distintos ejes a través de los cuales se esta atendiendo a todos los trabajadores que han sufrido esta situación.