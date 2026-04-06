Gobierno federal reporta avances con agricultores y transportistas; pide evitar bloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el diálogo sigue abierto por lo que insistió que no hay razones para realizar bloqueos carreteros

Tras el anuncio del paro nacional por parte de agricultores y transportistas que llamaron a cerrar carreteras en por lo menos 20 estados del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al respecto, señalando que se han atendido las demandas de estos dos sectores.

Además, la mandataria mencionó que el diálogo sigue abierto por lo que insistió que no hay razones para realizar bloqueos carreteros como se pretende hacer este lunes 6 de abril en el regreso de miles de vacacionistas por la Semana Santa.

No hay cerrazón del gobierno. Hay transportistas que tienen demandas por problemas en los trámites. Se están atendiendo también problemas de inseguridad en carreteras, por la Guardia Nacional”, apuntó.

Segob y Sader atienden el caso

En este contexto, la jefa de Estado aprovechó la tribuna para adelantar que a las 10:00 horas se dará más información al respecto, mediante una conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La medida será para informar sobre las negociaciones con los transportistas y agricultores, pues refirió es necesario que el pueblo de México sepa que se atienden las demandas.

Segob dijo que no se ven razones para las movilizaciones si hay diálogo permanente abierto. Que el pueblo de México sepa que se atienden las demandas”, añadió la primera presidenta del país.

Bajo esta premisa, Sheinbaum Pardo sostuvo que el gobierno federal se ha mantenido apoyando a estos colectivos desde el 2025 de forma permanente y de paso reveló que son tres o cuatro líderes los que promueven el cierre de carreteras.

Por último, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, dejó en claro que al margen del apoyo que se les ha dado a estos sectores “los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR