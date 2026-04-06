¿Habrá mega puente en mayo 2026? Esto dice el calendario de la SEP

Descubre qué días no hay clases, si habrá mega puente y cuáles son los feriados oficiales en México.

Pasada la Semana Santa, es natural que todos volteemos a ver el calendario para planificar los próximos descansos. Para resolver esa duda, aquí te decimos cuáles son los puentes de mayo 2026 según calendario SEP y si realmente habrá un «mega puente» en el horizonte.

Y aunque mayo viene cargado de fechas importantes, no todas implican suspensión de clases o trabajo. Por eso, aquí te explicamos con claridad qué días no hay clases en mayo 2026 y qué tan real es ese esperado mega puente.

Fechas oficiales: ¿Qué días no hay clases en mayo 2026?

El quinto mes del año, es quizá el mes con más efemérides y días festivos. Los puentes de mayo 2026 según calendario SEP comienzan con el viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo. Al ser una fecha de descanso obligatorio tanto para alumnos como para el personal docente, este se convierte en el primer fin de semana largo del mes.

Pocos días después, el martes 5 de mayo, donde se conmemora el Aniversario de la Batalla de Puebla, también figura como una fecha de suspensión de actividades pero sólo en educación básica. A este respiro se suma el viernes 15 de mayo, Día del Maestro, cuando las escuelas volverán a cerrar sus puertas.

Finalmente, el viernes 29 de mayo se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar. Este día les da la oportunidad a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfruten de un último descanso antes de cerrar el mes.

¿Habrá mega puente en mayo 2026?

Si eres papá o mamá y tus hijos cursan un grado de educación básica, una de las dudas más importantes es saber si habrá mega puente en mayo 2026.

Si bien en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, no aparece un «mega puente» de cuatro días seguidos, existe la posibilidad de que algunas instituciones realicen ajustes.

Debido a la cercanía entre el viernes 1 y el martes 5 de mayo, es común que surja la duda sobre el lunes 4. Sin embargo, dar ese día queda bajo decisión de cada estado o plantel, por lo que no es una regla general del calendario SEP. Por ello, te recomendamos que estés atento a los avisos de cada escuela para confirmar si habrá actividades el lunes previo a la Batalla de Puebla.

¿Qué días se descansa por ley en mayo 2026?

Para quienes trabajan, la dinámica es distinta. Aunque los estudiantes tienen varios días libres, la Ley Federal del Trabajo solo reconoce el 1 de mayo como día de descanso obligatorio e irrenunciable.

Otras fechas como el 5 o el 15 de mayo son consideradas «días feriados no oficiales» para los trabajadores; es decir, la empresa no tiene la obligación legal de otorgarlos, aunque muchos centros de trabajo suelen darlos como prestación o mutuo acuerdo.

Los puentes de mayo 2026 según calendario SEP son la oportunidad perfecta para recargar energías antes de la recta final del ciclo escolar. Ya sea para una escapada rápida o un descanso en casa, conocer estas fechas te permitirá organizar mejor tu agenda este mes.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR