Infocracia recurrente

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

La oligarquía que otrora le hizo daño profundo a Tamaulipas, aún se resiste al ostracismo.

Por eso ‘da patadas de ahogado’ a través del uso y abuso de las redes sociales tratando de descalificar el avance de la democracia participativa. Y por supuesto la transformación estatal (en todos sentidos).

Cotidianamente, los emisarios del pasado, inmersos en la infocracia se dan a la tarea de mediante ‘bots’ repetir mentiras (insistentemente) pues en las redes sociales han encontrado el vehículo recurrente para divulgarlas y, lo más perverso del caso, tratar de manipular a la población con falsedades viles.

Esto a consecuencia del libertinaje que persiste en las redes sociales.

Pero a la fecha la Policía Cibernética aún no procede en consecuencia para fincarles acusaciones legales a quienes usan y abusan de este medio, violando la Ley Olimpia (que contempla la violencia digital) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Quizás no han actuado legalmente, porque tampoco existe un acuerdo con las plataformas digitales que, por cierto, aplican sus normas propias en los términos de su servicio.

Como fuere, la sociedad ya no se deja engañar.

Menos los jóvenes. Un segmento pensante, actuante y decisivo ahora, porque bien sabe distinguir entre la IA (inteligencia artificial), ‘bots’ (robots), páginas web reales y las ocasionales que permite el ciberespacio.

Así que los emisarios del pasado, a los que sin nombres se ha referido el gobernador Américo Villarreal Anaya por tanto mal que hicieron al estado e incluso siguen dañándolo, han dejado de impactar entre el conglomerado con sus mentiras.

Yerro senatorial

En marzo 25 del año que cursamos, el Senado de la República aprobó una parte del ‘Plan b’ presidencial en materia político-electoral.

Al día siguiente, antes de que el sol rayara, la minuta fue entregada en el Palacio Legislativo de San Lázaro para su revisión, por ser éste requisito del trámite legal para que pueda convertirse en ley.

Sin embargo, fue hasta el viernes 27 cuando los diputados integrantes de la mesa directiva, que preside Kenia López Rabadán (PAN), observaron un error garrafal en el título del documento, pues éste refiere:

“(…) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato…”

Lo firma la senadora María Martina Kantún Can, como secretaria de la mesa directiva encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez.

Ambas de Movimiento Regeneración Nacional (morena).

Ante esto, hay legisladores y panegiristas del membrete guinda que le restan importancia al yerro, por considerarlo corregible. Y lo es, pero no es Cámara de Diputados la entidad autorizada, por lo que regresó la minuta a la cámara de origen para su corrección que se hará, seguramente, aunque esa aberración retrase el decreto previsto.

Como fuere, la equivocación alimenta la sospecha de que hubo intento de agandalle senatorial al querer ‘sorprender’ a los diputados para dar paso a una nueva discusión sobre la intentona presidencial de figurar en el 2027 en la boleta electoral.

De ser así, fallaron en el intento.

Ahora lo que procede es:

1) Regresar al Senado de la República tal documento erróneo, para su corrección, como se supone ya se hizo;

2) Posponer la discusión en la cámara revisora (diputados);

3) Que se convoque a una sesión plenaria senatorial para enmendar el error por la vía rápida (fast track) para así agilizar la aprobación final de esa reforma.

Empero, asoma el riesgo de que esto no ocurra en el actual período ya que éste concluye trabajos el próximo día 30, sino en el ordinario posterior.

Por tanto, este es el día clave aun cuando la Comisión Permanente de la Cámara alta haya sesionado durante el asueto de la Semana Mayor, que en la víspera concluyó, para remitir al pleno la enmienda de la minuta.

Esta situación genera diferencias entre los grupos parlamentarios y las críticas ciudadanas sobre la eficiencia del trabajo legislativo, por lo que hay voces que insisten (con justificada razón) aminorar el número de diputados y senadores, como se ha propuesto durante décadas.

Por cierto, quien más afectada se ve con el error garrafal senatorial es la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, pues, al fracasar su ‘Plan a’ de reforma electoral y ser mochado su ‘Plan b’, debe esperar a que el error se corrija para decretarse formalmente la reducción presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los congresos estatales.

Esto es sano, obviamente. Pero se está tardando. Y es, precisamente, ese retardo, lo que permite a sus opositores sumar adeptos bajo el rollo de que el Poder Legislativo no comparte su proyecto de gobierno.

Ciertamente sus oponentes descalifican la popularidad de Claudia que actualmente alcanza más del 70 por ciento, aunque dentro de morena. esté el enemigo en casa.

Correo: jusam_gg@hotmail.com