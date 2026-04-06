La física de Dios

CÓDIGOS DE PODER/ DAVID VALLEJO

Por. David Vallejo.

Albert Einstein habló de una racionalidad profunda inscrita en el universo, de una armonía que se revela en la estructura de sus leyes, mientras Stephen Hawking llevó esa intuición hacia una frontera más exigente al preguntarse qué convierte una ecuación en realidad, qué permite que un conjunto de símbolos trascienda el papel y se manifieste como un cosmos que se expande, forma estrellas y alcanza un grado de complejidad capaz de observarse a sí mismo. Ambas ideas convergen en que el universo además de describirse con precisión, también puede comprenderse, y esa posibilidad encierra una de las preguntas más profundas que el pensamiento humano ha sido capaz de formular.

¿Por qué existe un orden en lugar de caos? y ¿Por qué ese orden, además, resulta inteligible?

La física contemporánea se aproxima a esas preguntas desde su terreno natural, el de la descripción rigurosa, y en ese camino ha transformado la intuición más básica sobre la materia. El bosón de Higgs reveló que la masa no pertenece a las cosas como una propiedad inherente, sino que surge de una interacción con un campo que llena todo el universo, un campo constante e invisible cuya presencia define qué adquiere peso y qué permanece casi libre. Este descubrimiento, confirmado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), introduce una idea que altera la comprensión desde su raíz, porque aquello que se percibe como sólido depende de algo que no se muestra, y aquello que se asume como fundamento resulta ser, en realidad, consecuencia.

Ese hallazgo revela una condición decisiva, el universo posee estructura porque existe un principio que la hace posible. Sin ese campo, la materia carecería de forma, la química no emergería, las estrellas no se formarían y la vida no tendría lugar, lo que convierte al Higgs en algo más que una partícula, en la condición que permite que el universo sea reconocible como tal.

A partir de ese punto, la física se proyecta hacia una ambición aún mayor, la teoría del todo, un intento por unificar cada fuerza, cada interacción y cada ley en una sola estructura coherente capaz de describir el universo en su totalidad. Mientras el Higgs explica por qué el universo tiene masa y, por lo tanto, estructura, la teoría del todo aspira a explicar por qué el universo es como es, por qué funciona de esa manera y por qué sus leyes mantienen una coherencia que atraviesa todas las escalas de la realidad.

Sin embargo, incluso si ese objetivo se alcanzara con precisión, la pregunta más profunda permanecería intacta, porque ninguna ecuación responde por qué existen esas leyes, por qué poseen esos valores y por qué el universo resulta comprensible.

¿Quién o qué sostiene ese conjunto de leyes? y ¿Qué origina la posibilidad misma de un universo inteligible?

La física puede describir el funcionamiento del cosmos con una exactitud creciente, puede anticipar comportamientos, puede unificar fenómenos y puede incluso acercarse a una descripción total, pero la existencia misma de ese orden introduce una dimensión distinta del pensamiento. Las constantes fundamentales presentan valores que permiten la formación de estructuras complejas, de química, de vida consciente y de una mente capaz de entender todo eso, una precisión que sugiere una arquitectura cuya elegancia trasciende la simple descripción.

En ese contexto, la mente humana logra descifrar el universo, comprende sus leyes, formula teorías y anticipa su comportamiento, como si existiera una afinidad profunda entre la racionalidad del cosmos y la inteligencia que lo observa. Esa correspondencia convierte al conocimiento en algo más que una herramienta, lo transforma en un puente entre la realidad y la conciencia.

El campo de Higgs atraviesa todo el universo, define la masa sin mostrarse y sostiene la estructura de la realidad sin ocupar un lugar visible en ella, lo que lo convierte en una de las ideas más poderosas del pensamiento contemporáneo, una presencia constante que actúa en todas partes sin exhibirse. Esa imagen, surgida del rigor científico, abre una posibilidad filosófica inevitable, la de pensar que lo esencial no requiere manifestarse de manera directa para sostenerlo todo.

En ese punto, la reflexión regresa a su origen con una profundidad renovada. La ciencia describe el mecanismo con una precisión extraordinaria y la filosofía formula la pregunta que permanece cuando la explicación alcanza su límite, y en ese espacio aparece la idea de Dios, no como una respuesta inmediata, sino como el horizonte que da sentido a un universo que posee orden, coherencia y elegancia.

¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA y la fuerza que lo sostiene todo lo permite.

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