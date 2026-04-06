La SHCP le responde a The Economist: la economía no está “rota”, el freno es cíclico

En su comunicado, Hacienda subrayó que describir la economía mexicana como “rota” magnifica los eventos cíclicos recientes

MÉXICO.- En su comunicado, Hacienda subrayó que describir la economía mexicana como “rota” magnifica los eventos cíclicos recientes y minimiza tanto los choques externos como las fortalezas estructurales del país. La respuesta fue publicada el 31 de marzo.

La SHCP reconoció que los aranceles tuvieron un impacto material y cuantificable, especialmente en sectores expuestos como el automotriz, y que en su conjunto restaron alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

El contexto que el gobierno busca matizar es este: en 2025 la economía mexicana creció apenas 0.8%, una cifra cercana al estancamiento. Los pronósticos privados no son más optimistas: el Instituto de Finanzas Internacionales proyecta un crecimiento de 0.9% para 2026, lo que representaría un segundo año consecutivo de expansión por debajo del uno por ciento.

Hacienda proyecta un escenario diferente. La SHCP estima que la economía crecerá entre 1.8% y 2.8% en 2026, y entre 1.9% y 2.9% en 2027, con la inversión como uno de los principales motores. Esos rangos contrastan con el consenso de analistas privados encuestados por el Banco de México, que ubica la expansión de este año en 1.49%.

La OCDE, por su parte, señaló que México ha sido significativamente afectado por la incertidumbre global y los cambios en la política comercial de Estados Unidos, y que el crecimiento moderó en 2025 con las exportaciones no automotrices y el consumo privado como principal sostén.