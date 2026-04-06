“Ley Ezequiel” busca frenar la impunidad y castigar con mayor severidad a conductores ebrios

La diputada Ursula Salazar señaló que el objetivo es endurecer las penas contra quienes conduzcan bajo el influjo del alcohol u otras sustancias y provoquen la pérdida de vidas humanas.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La diputada local, Úrsula Salazar Mojica presentó ante el pleno del Congreso de Tamaulipas una Iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, así como el anuncio de una futura reforma al Código Penal, tras el fallecimiento del joven Ezequiel González Antonio en el municipio de Tampico.

Durante su intervención, señaló que este hecho ha generado una profunda indignación social, al recordar que el presunto responsable huyó del lugar y continúa prófugo, por lo que enfatizó que estos casos no pueden quedar en la impunidad.

La legisladora reconoció la gravedad de la conducción bajo los efectos del alcohol, al señalar que “la conducción en estado de ebriedad no es un accidente: es una conducta irresponsable, evitable y sancionable que pone en riesgo la vida de terceros”

Salazar Mojica se refirió a la necesidad de garantizar justicia y prevenir estas conductas, al afirmar que “no fue un accidente, fue una decisión. Y cuando alguien decide conducir bajo los efectos del alcohol, también decide poner en riesgo la vida de los demás”

El punto de acuerdo solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado informar sobre el avance de las investigaciones y considerar agravantes como la conducción en estado de ebriedad y la evasión de responsabilidad, además de exhortar a reforzar operativos como el alcoholímetro y campañas de concientización.

Finalmente, la diputada anunció que dará continuidad a este caso mediante la propuesta de reformas al Código Penal, denominada “Ley Ezequiel”, con el objetivo de endurecer las penas contra quienes conduzcan bajo el influjo del alcohol u otras sustancias y provoquen la pérdida de vidas humanas.

La iniciativa fue respaldada por todos los grupos parlamentarios (PAN, MORENA, PRI y MC), y se turnó a la Comisión de Gobernación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.