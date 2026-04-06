Mueven piezas en Salud: Sergia Juárez toma el control de área clave

La titular de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, designó a Sergia Juárez Delgado al frente de la Dirección General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en un nuevo ajuste que evidencia una etapa de reconfiguración interna en la dependencia

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas registró un nuevo ajuste en su estructura con la llegada de la doctora Sergia Juárez Delgado como encargada de una de las áreas estratégicas del sector: la Dirección General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, además de la unidad homóloga dentro del OPD Servicios de Salud.

El movimiento fue decidido por la titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, quien apostó por el perfil de Juárez Delgado para asumir el control operativo de estas áreas, clave en el diseño y aplicación de programas de atención a la población.

Aunque el nombramiento se presenta como un reconocimiento a su trayectoria, en los hechos representa un reacomodo interno dentro del sector salud, en un momento donde las políticas públicas en la materia enfrentan presión por la demanda de servicios y la necesidad de resultados tangibles.

La designación se realizó bajo un acuerdo firmado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que permite a los secretarios nombrar de forma directa a directores generales en situaciones que requieren atención inmediata, lo que sugiere la urgencia de mantener la operación sin vacíos administrativos.

En este contexto, la llegada de Juárez Delgado apunta a dar continuidad —y eventualmente imprimir ajustes— en la estrategia de bienestar poblacional, una de las áreas más sensibles por su impacto directo en la ciudadanía.

El cambio se suma a otros movimientos recientes dentro de la Secretaría de Salud, lo que deja ver una etapa de reconfiguración interna en busca de mayor eficiencia en la atención y respuesta a las necesidades de los tamaulipecos.