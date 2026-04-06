Obras Públicas espera aval federal para 500 mdp destinados al mercado Madero

El secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo, explicó que dentro de la cartera de proyectos también se contemplan obras hidráulicas y urbanas como drenes pluviales y parques lineales, todos con impacto directo en la ciudad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La administración municipal de Tampico se mantiene a la espera de la autorización de recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para concretar hasta siete proyectos de infraestructura; entre éstos, la rehabilitación del mercado municipal Francisco I. Madero, cuyo monto estimado asciende a cerca de 500 millones de pesos.

El secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo, explicó que dentro de la cartera de proyectos también se contemplan obras hidráulicas y urbanas como drenes pluviales y parques lineales, todos con impacto directo en la ciudad.

«El mercado municipal Francisco I. Madero, los drenes, el dren Reforma, el dren Villahermosa, los parques lineales, la calle completa. Son como 6, 7 proyectos… No tengo ahorita el dato de la suma, pero por ejemplo el mercado municipal son casi 500 millones de pesos; el dren Reforma son casi 100 millones de pesos, el dren Villahermosa igual»

El funcionario explicó que, aunque los proyectos ya cuentan con los estudios técnicos necesarios, aún no se dispone del recurso para que se concreten, por lo que el municipio permanece en gestión constante ante instancias federales.

«Estamos en espera, estamos llamando constantemente para ver qué procede. Ya está el proceso terminado de los análisis costo-beneficio. Todos los proyectos están palomeados, están dentro de la cartera. Falta que llegue un recurso que a veces son producto de economías de la propia Federación y es cuando nosotros estamos levantando la mano para que lo apliquen en esos proyectos»

El funcionario municipal aclaró: «una cosa es que tengan el análisis costo-beneficio, que es un requisito indispensable para que entren a cartera de inversión, y otra es que tengan el recurso para poder licitar y empezar a ser construidas. Sí están aprobadas de alguna manera, pero no hay recurso para ejecutarlos»

Ontiveros Arredondo indicó que el contar con el análisis costo-beneficio permite que las obras formen parte de la cartera de inversión federal; sin embargo, el siguiente paso es la asignación presupuestal para iniciar los procesos de licitación y construcción.

De concretarse el financiamiento, el proyecto del mercado municipal Francisco I. Madero representaría una de las inversiones más importantes en infraestructura para Tampico en el presente ejercicio fiscal.