Operan 40 mil empresas sin pagar al SAT

Existen más empresas informales que aquellas que pagan impuestos y tienen compromisos laborales formales

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO – LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al menos 40 mil empresas en Tamaulipas operan en la informalidad, sin pagar impuestos, licencias ni prestaciones laborales, mientras que cerca de 31 mil se encuentran en la formalidad, registradas ante el IMSS y el SAT, absorbiendo la mayor carga tributaria.

Así lo señaló Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en el estado, quien indicó que el 55 por ciento de las empresas se encuentra en la informalidad, frente a un 45 por ciento que sí cumple con sus obligaciones fiscales.

Explicó que la carga tributaria se ha incrementado en los últimos años, tanto a nivel estatal como municipal, mediante nuevos impuestos y derechos relacionados con temas como protección ambiental o regulación de anuncios.

“La carga fiscal es tal que, por cada peso destinado a salarios y obligaciones, hasta 39 centavos corresponden a impuestos y derechos”, afirmó.

Advirtió que esta situación podría provocar el cierre de empresas formales o su migración hacia la informalidad, fenómeno que, dijo, ya se refleja en un 10 por ciento de negocios que han dejado la formalidad.

Rodríguez Padrón insistió en que las empresas informales no pagan prestaciones como IMSS, Infonavit, aguinaldo o vacaciones, lo que genera una competencia desigual.

También criticó la creación de nuevos cobros, como el denominado control ambiental MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), el cual, aseguró, impacta a quienes desarrollan proyectos en zonas donde existe este tipo de vegetación.

Ante ello, llamó a reducir la carga fiscal para evitar que más empresas abandonen la formalidad