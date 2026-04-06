Pide Sector Salud evitar automedicación y sueros vitaminados sin control médico

Advierten que el uso de medicamentos sin prescripción representa un riesgo, por lo que insistió en que estos deben ser indicados por personal de salud capacitado

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Autoridades de salud en la zona sur de Tamaulipas exhortaron a la población a evitar la automedicación y acudir a unidades médicas certificadas, luego de los recientes fallecimientos registrados en Sonora presuntamente relacionados con la aplicación de sueros vitaminados.

El director del Distrito de Salud para el Bienestar II en Tampico y Ciudad Madero, Marco Antonio Robles Mejía expresó que cualquier tratamiento, especialmente los administrados por vía intravenosa, debe realizarse bajo supervisión médica y en instalaciones adecuadas.

«No automedicarse y que un doctor certificado le atienda con base al caso especial de cada persona. No nada más me quiero vitaminar y ya, el mismo doctor podría dar indicación de acuerdo a las características de cada persona»

El funcionario recalcó que el uso de medicamentos sin prescripción representa un riesgo, por lo que insistió en que estos deben ser indicados por personal de salud capacitado.

«Los medicamentos tienen que ser bajo prescripción médica. Aquí nosotros todo esto lo tenemos hasta el momento bien, esperamos que así continúe; cualquier medicamento que se tiene que aplicar en la vena tiene que ser dentro de un establecimiento hospitalario»

Robles Mejía explicó que antes de administrar cualquier sustancia, se debe realizar una valoración integral del paciente, que incluye antecedentes médicos, exploración física y estudios de laboratorio.

«Si son pacientes nefrópatas, hepatópatas, se toman las consideraciones sobre qué vitaminas sí, qué vitaminas no. La herramienta es un interrogatorio. Se le pregunta al paciente antecedentes personales patológicos, no patológicos, antecedentes familiares, alergias; el interrogatorio es la base fundamental. Después de eso, exploración física y luego exámenes de laboratorio; con esa triada se tienen precauciones debidas»

Robles Mejía dijo que en muchos casos las vitaminas no son necesarias y cuando se consumen sin requerirse, el organismo simplemente las elimina.

«La mayoría de las veces, las vitaminas cuando no se requieren son eliminadas vía orina, metabolizadas y excretadas»

Para concluir reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a centros hospitalarios, donde se realicen los estudios correspondientes antes de cualquier tratamiento, a fin de evitar riesgos innecesarios a la salud.