Productores de Altamira no descartan futuros bloqueos; priorizan cosechas y turismo

El representante de los productores agrícolas, Héctor Zambrano Vázquez confirmó que, aunque existe inconformidad, por ahora la prioridad es el respeto a los visitantes y el trabajo en las parcelas

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El sector agrícola de Altamira decidió no sumarse a las movilizaciones y cierres de carreteras anunciados a nivel nacional para privilegiar el turismo y el periodo de cosecha.

El representante de los productores agrícolas, Héctor Zambrano Vázquez confirmó que, aunque existe inconformidad, por ahora la prioridad es el respeto a los visitantes y el trabajo en las parcelas.

Pese a que el movimiento de protesta continúa activo en otras regiones del país, los productores locales optaron por la prudencia para no afectar a terceros.

“Hoy no vamos a bloquear. Estamos a favor del bien de México, pero no queremos causar un daño a los turistas que amablemente vinieron a visitar la zona”.

Puntualizó que el descontento persiste ante la falta de respuesta a sus demandas, pero aclaró que el sector busca un equilibrio.

Actualmente, el campo altamirense se encuentra en plena actividad con la cosecha de sorgo, chile, tomate y cebolla, labor que limita la participación de los trabajadores en las protestas. No obstante, la posibilidad de cierres viales en el futuro permanece latente.

“Ya cuando se proponga otra fecha, sí podríamos salir”, advirtió el representante.

Tras lamentar los nulos avances en negociaciones anteriores.