Progresan trabajos de rehabilitación en la calle Burgos de la colonia Volantín

Estas labores se realizan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico y la COMAPA Sur, con el objetivo de garantizar resultados eficientes

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Continúan las acciones de rehabilitación en la calle Burgos, ubicada en la colonia Volantín, como parte del programa estatal de atención a socavones, enfocado en resolver esta problemática de fondo.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de un colector sanitario de 18 pulgadas, con una longitud de 115 metros lineales, lo que permitirá restituir el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje y prevenir riesgos asociados al colapso de infraestructura subterránea.

Actualmente, la etapa hidráulica ha sido concluida, dando paso a la fase de compactación del terreno, previa a la pavimentación, la cual se estará programando a la mayor brevedad.

Estas labores se realizan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico y la COMAPA Sur, con el objetivo de garantizar resultados eficientes y duraderos en beneficio de la ciudadanía.