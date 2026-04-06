Reaparición de Frida Sofía desata rumores de embarazo

La joven reapareció en redes sociales presumiendo nuevo galán mientras se encontraba en una fiesta, donde llamó la atención por la pancita que supuestamente lucía.

Una de las más recientes publicaciones de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en redes sociales causó gran revuelo y rumores de embarazo debido a que, según algunos espectadores, parece mostrar una pancita de embarazo.

¿Qué compartió Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

En una de las historias que compartió, Frida Sofía aparece bastante cariñosa con un misterioso hombre, mientras se encuentran en una fiesta privada con amigos.

En cierto momento, Frida Sofía se muestra frente a un espejo y se le puede ver una especie de pancita, posteriormente, su presunto nuevo galán la toma de la cintura y comienza a sobarle el abdomen.

Dicho material generó debate en redes sociales, pues cuenta especializadas en espectáculos comenzaron a especular sobre un posible embarazo.

Tal es el caso de la cuenta de Instagram de Elisa Beristain que señaló: “Frida Sofía se deja ver ¿con nuevo galán? … ¿Y con pancita? Las imágenes dan de qué hablar en redes sociales”.

Otra cuenta como la de ‘La Bocona’, escribió: «Que alguien me aclare esta situación porque yo estoy perdida (…) La hija de Alejandra Guzmán, la querida Frida Sofía, que estaba como desaparecida, ahora aparece con este galán misterioso».

Además de que en otra foto que compartió ella junto a una amiga, se puede observar perfectamente bien que no está embarazada.

En redes sociales mencionaron: “¿Y fumando? No creo”, “Está fumando”, “Muy lindo si estuviera embarazada, qué felicidad por su madre”, “No creo que esté embarazada, está fumando”.

Frida Sofía estuvo embarazada en 2019, de su entonces pareja, Christian Estrada, sin embargo, ella decidió abortar a las cinco semanas de gestación.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA