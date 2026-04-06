Reporta Tamaulipas cero daños a turismo y biodiversidad por derrame de crudo

El problema del chapopote en las costas de #Tamaulipas, que alcanzó a generar inquietud en plena temporada vacacional, no dejó afectaciones para los visitantes y actualmente ya no representa un riesgo en las playas del estado

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El problema del chapopote en las costas de Tamaulipas, que alcanzó a generar inquietud en plena temporada vacacional, no dejó afectaciones para los visitantes y actualmente ya no representa un riesgo en las playas del estado.

Aunque en días recientes se registraron arribos aislados de este material, principalmente entre Aldama y Soto la Marina, la atención fue inmediata y permitió contener la situación sin mayores consecuencias.

Al ser cuestionado sobre este tema, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,Karl Heinz Becker Hernández, explicó que la respuesta se dio conforme iban apareciendo los residuos, con brigadas activadas en distintos puntos del litoral, donde las tres ordenes de gobierno se coordinaron para evitar afectaciones al turismo en pleno arranque de vacaciones de semana santa.

“Desde antes de que llegara nosotros estamos listos y a la hora que se detecta en algún lugar, vamos y atendemos”, señaló, al destacar que el trabajo se ha realizado en coordinación con la Secretaría de Marina, que encabeza las acciones.

La presencia del chapopote, dijo, fue irregular, donde hubo jornadas con mayor recolección y otras con cantidades mínimas, poniendo como ejemplo que en ocasiones «sacábamos 100 kilos, otros 150… había días de 3 o 4 kilos, variaba mucho”, detalló.

Incluso, una de las manchas que más llamó la atención en Soto la Marina fue retirada casi de inmediato con apoyo de autoridades federales, sin que se extendiera a otras zonas.

Mientras tanto, desde el sector turístico se confirmó que esta situación no impactó a los visitantes, pues el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, aseguró que no se registraron afectaciones para quienes acudieron a las playas durante este periodo.

“No hubo daños a turistas por esta situación, las playas se mantuvieron en condiciones para su disfrute”, remarcó.

Así también resaltó que el flujo de visitantes continuó con normalidad.

En el manejo del material recolectado, Becker Hernández explicó que se trata como residuo peligroso, por lo que su disposición final corresponde a la federación, mientras que el estado participa en la limpieza, recolección y traslado a sitios temporales.

Además, hasta el momento no se tienen reportes de daños a fauna marina ni a embarcaciones, lo que refuerza el balance positivo frente a este episodio.