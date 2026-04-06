Saldo blanco en operativo de Semana Santa en Nuevo Laredo

Pese a las condiciones climáticas, familias acudieron a espacios como el Parque Viveros, el CITEV y El Patinadero, donde se mantuvo vigilancia permanente

POR. STAFF

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo informó que el operativo de Semana Santa concluyó con saldo blanco y resultados positivos, tras garantizar seguridad y orden durante el periodo vacacional y el Domingo de Pascua.

Pese a las condiciones climáticas, familias acudieron a espacios como el Parque Viveros, el CITEV y El Patinadero, donde se mantuvo vigilancia permanente y no se registraron incidentes.

El despliegue incluyó la participación de Protección Civil, Tránsito, Guardia Municipal y Servicios Públicos, con labores de vigilancia, mantenimiento urbano y apoyo vial en zonas de alta afluencia.

Autoridades destacaron que la coordinación entre dependencias permitió ofrecer entornos seguros y funcionales para la convivencia familiar.