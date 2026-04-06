Saldo blanco por cocodrilos en lagunas de Tampico; llaman a evitar imprudencias

Exhortan a la ciudadanía a respetar el hábitat de los saurios y evitar conductas de riesgo, como acercarse para tomar fotografías.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En lo que va del periodo vacacional de Semana Santa, no se han registrado interacciones negativas de cocodrilos moreletii con visitantes en las lagunas del Carpintero y del Chairel, reportándose saldo blanco en Tampico; informó Juan Antonio Pizaña Martínez, presidente de la Comisión de Agua en el Cabildo porteño.

El funcionario dijo que los riesgos se generan principalmente por la imprudencia de las personas al invadir áreas restringidas.

«Tengo entendido que hasta el momento no hemos tenido reportes más que un par de incidentes de algunos saurios, avistamiento cercano a su zona, ninguna interacción negativa hasta el día de hoy. Tenemos saldo blanco gracias a Dios… las personas que ingresan al área de cocodrilos donde ha habido interacciones negativas, algunas fatales, otras no, ha sido donde hay área perimetral y señalamiento… el principal problema no es el cocodrilo, sino la imprudencia»

Pizaña Martínez exhortó a la ciudadanía a respetar el hábitat de los saurios y evitar conductas de riesgo, como acercarse para tomar fotografías.

«Siempre debemos de respetar el cocodrilo tamaulipeco, el Juancho… el cocodrilo moreletii no anda por ahí atacando ciudadanos, debemos de respetar las áreas acordonadas o valla perimetral para evitar cualquier tipo de percances. Si llegamos a ver algún lagarto, evitar estar tomando selfies o fotografías cercanas a él; recordemos que tiene la capacidad de moverse en un instante su longitud en un solo salto… si vemos un espécimen de tres metros, tiene la capacidad de avanzar en un solo impulso tres metros»

Sobre la posible instalación de una valla perimetral en la laguna del Carpintero, indicó que el proyecto se encuentra en análisis por parte de la Secretaría de Obras Públicas municipal, con el objetivo de delimitar el hábitat de los cocodrilos en zonas donde se han registrado avistamientos.

«Se está analizando por medio de la Secretaría de Obras Públicas que preside el compañero, el Ingeniero Rogelio Ontiveros, para ver si ya se le da continuidad»

Para concluir, el edil llamó a la población a reportar de inmediato al número de emergencias 911 cualquier situación de riesgo, como el ingreso de personas en estado inconveniente o en situación de calle a las áreas restringidas.