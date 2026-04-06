Saldo negro y paro nacional

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

Transcurridos los excesos y tragedias de los días “santos”, las fechas que siguen podrían ser de pesadilla. Y es que hasta este domingo persistía la amenaza de transportistas y agricultores dispuestos no solo a manifestarse en las principales ciudades, sino a paralizar la mayor parte de la república pues habrá “toma” de carreteras, aeropuertos y puentes internacionales lo que significaría un desastre total. La última esperanza sería lograr acuerdos con las respectivas autoridades antes del amanecer de este lunes. Caso contrario nos espera lo peor.

La movilización será casi nacional, según lo aseguran organizaciones como el Frente para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación de Transportistas cuyas dirigencias llegaron al límite de tolerancia por lo que mediante medidas extremas esperan encontrar solución a sus problemas, entre otros: precios justos a los productos, seguridad en el traslado de los mismos y en general de todo tipo de carga, mayor apoyo oficial en el costo de los combustibles y fertilizantes, menos burocratismo aduanero y por supuesto no seguir siendo víctimas de extorsiones y robos tanto por parte de empleados y funcionarios gubernamentales como de la delincuencia organizada.

Pareciera que el asunto no se enfrenta con la debida seriedad desde Palacio Nacional ya que en manos de Rosa Icela Rodríguez titular de Gobernación, permanece atascado como también están las demandas de la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación, el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las exigencias de las madres buscadoras, el diálogo con los partidos opositores, etc. Incluyamos que la responsable de dicha secretaría ni siquiera logra poner orden entre legisladores y otros políticos importantes de su propio partido, es decir de Morena donde se dan hasta con la cubeta y domina la ambición personal sobre los principios y valores que dieron vida al movimiento creado por AMLO.

La situación se agrava por los escándalos y sacudidas en el gabinete, el encarecimiento inocultable de diversos alimentos y la dependencia del exterior de muchos de ellos, la zozobra en que Trump mantiene a México al inicio de la revisión del tratado comercial, además del menosprecio burlón hacia Doña Claudia y el endurecimiento contra los migrantes mexicas que han provocado varias muertes obligando a protestas diplomáticas que en grosera actitud el mandatario gringo se las pasa por el arco del triunfo. Sea que le

valen madre los derechos humanos y todo eso que al final de cuentas sirve pa’ pura tiznada frente a la soberbia del imperialismo que en Donald encontró al mejor verdugo para lograr los objetivos de absoluto control y quien ahora mismo lanza ultimátum cavernícola a Irán respecto de “borrar” a dicho país de la faz de la Tierra. “Lo regresaremos a la edad de piedra a donde pertenece”, ha dicho el misérrimo sin mostrar el mínimo temor a Dios. Pelao este.

Quedamos en que vienen días difíciles por el retorno de vacacionistas y movilidad de toda clase que puede conducir a situaciones de alto riesgo, sobre todo en abastecimiento alimenticio donde si usted observa con atención, además del alto costo notará escasez en el mercado que contraría la triunfal narrativa oficial lejana a la realidad. Mientras tanto y por más que las autoridades alegan inocencia, sigue la emergencia por el derrame de petróleo que daña severamente la ecología en el Golfo. Y deje que el chapopote ya llegó a la Isla del Padre, paraíso como sabéis de turistas mexicas que prefieren llevar dinero a los gringos que gastarlo acá. Ya sabe usted: complejos, falta de identidad y rechazo a sus orígenes.

SUCEDE QUE

La semana que concluyó ciertamente dejó harta ganancia a empresarios, pero también hubo accidentes en carreteras presuntamente “seguras” y personas ahogadas en ríos y playas de Tamaulipas que convirtieron en luto la diversión de varias familias. No se puede presumir “saldo blanco” considerando que el operativo fracasó a pesar de la aplicación de cuantiosos recursos y el numeroso despliegue de personal. Vacaciones que el chapopote y la tragedia pintaron de negro al estado. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.