Sedener analiza estrategia para conectar hogares sin electricidad

Se realiza un estudio para con inversión propia colocar postes y transformadores que permitan conectarlos al servicio de luz.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Debido a que más de 250 familias en Ciudad Victoria no cuentan con servicio de energía eléctrica y no están contemplados en el programa de obras de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado realiza un estudio para con inversión propia colocar postes y transformadores que permitan conectarlos al servicio de luz.

Walter Julián Ángel Jiménez titular de la dependencia estatal aseguró que en Semana Santa se reunió con personal de la subsecretaría de electricidad y la Comisión Federal de Electricidad para plantear la posibilidad de que polígonos como Victoria que tienen colonias muy amplias que no tienen electricidad y no se les puede poner paneles porque está muy cerca el poste, se esta haciendo el cálculo de la inversión de lo que costaría colocar postes y transformadores para conectarlos porque mayor parte de estas obras están fuera del programa de obras de CFE.

“Estamos buscando una estrategia concurrente entre los tres poderes, y creemos que puede ser posible, en Victoria se beneficiarían a 250 familias que son muchas, además estando tan cercas el ultimo poste están a menos de 500 metros hace muy factible la ampliación de la red, incluso en algunas colonias, hay cuadras que no tienen luz y otras que sí, entonces eso es un crecimiento desordenado, que hay que ir a ordenar, regularizar, se esta buscando la manera de hacerlo para que quede este año”.

Añadió que en general se ha avanzado en el programa de electrificación en Tamaulipas, Villa de Casas está por cerrar, el alcalde presentó un padrón ampliado que se tuvo que cubrir, se empezó a trabajar en Jiménez, San Nicolas, San Carlos y Jaumave, para este año tenemos proyectados 1,091 equipos, sistemas de paneles para que se puedan instalar en las casas habitación que no tienen acceso a la red.

Informó por otra parte que inicio el programa de construcción de subestaciones, la de Reynosa ya terminó e inició la de Victoria, la que estaba en problemas con los vecinos de una colonia, las otras ya comenzaron a trazarse los polígonos, en muchas de ellas hay que regularizar una parte de los predios y eso tiene que ver como supera Tamaulipas la condición de productor primario, es decir en muchas ocasiones se favoreció que el estado fuera un exportador de energía sin que la gente pudiera aprovechar, que ahora lo hará a través de la subestaciones.

Se esta apoyando a CFE, viendo con el ITAVU todos los temas catastrales de propiedad de la tierra, con los municipios y generar condiciones para donación de predios, hemos conseguido de agosto a la fecha 8 predios donados a la Comisión para que construyan más subestaciones, en Victoria, Reynosa, Matamoros en Tampico, Altamira, para que generen mejores condiciones de acceso a energía.