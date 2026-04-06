Semana Santa en Tamaulipas deja 4 muertos y más de 200 incidentes atendidos

Autoridades de Salud y Protección Civil reportan saldo preliminar de la primera semana vacacional, con accidentes, ahogamientos y alta demanda de servicios médicos

Por. Raúl Lopez García

Expreso

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La primera semana del operativo de Semana Santa en Tamaulipas cerró con un saldo oficial de 211 incidentes atendidos, cuatro personas fallecidas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia en carreteras y destinos turísticos, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud estatal y la Coordinación de Protección Civil.

La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que, pese a la alta movilidad de vacacionistas, la respuesta institucional permitió atender de manera oportuna la mayoría de los reportes. De los 211 llamados a líneas de emergencia, 141 fueron canalizados directamente al Centro Regulador de Urgencias Médicas.

En materia de mortalidad, la funcionaria confirmó cuatro defunciones durante este periodo: dos derivadas de accidentes automovilísticos y dos más por ahogamiento en sitios recreativos. Los casos de sumersión ocurrieron en Altamira y en el río Guayalejo, en el municipio de Llera.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que los incidentes más graves estuvieron relacionados con cuerpos de agua, donde se registraron los decesos, aunque subrayó que en carreteras no hubo accidentes con consecuencias fatales.

El funcionario detalló que el operativo se desplegó en los principales puntos turísticos del estado, desde Playa Bagdad, en Matamoros, hasta Playa Miramar, en Ciudad Madero, además de tramos carreteros estratégicos donde se brindó auxilio vial y atención prehospitalaria.

En cuanto a los servicios médicos, la Secretaría de Salud reportó alrededor de 600 consultas durante la primera semana, principalmente por padecimientos gastrointestinales, un patrón recurrente en temporadas vacacionales asociado al consumo de alimentos en la vía pública o en condiciones inadecuadas.

Asimismo, se registraron cerca de 35 accidentes que dejaron un saldo aproximado de 65 personas lesionadas, aunque únicamente nueve requirieron atención prehospitalaria, lo que indica que la mayoría de los incidentes fueron de carácter menor.

Protección Civil atendió principalmente lesiones leves en playas y balnearios, como esguinces y cortaduras provocadas por conchas u otros objetos, así como reportes de menores extraviados que fueron localizados gracias a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Uno de los aspectos destacados fue la cobertura del operativo en carreteras, donde se instalaron unidades de respuesta cada 50 kilómetros, incluyendo ambulancias, vehículos contra incendios y unidades de reacción rápida.

Las autoridades informaron que el operativo continuará durante la segunda semana de vacaciones, con énfasis en la vigilancia carretera y la coordinación con municipios en destinos turísticos. Asimismo, reiteraron el llamado a la población a evitar conducir cansados o bajo los efectos del alcohol, así como a no ingresar a cuerpos de agua en condiciones de riesgo.