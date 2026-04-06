Sufren daños 70% de las calles:OPM

Autoridades de Obras Públicas municipales reconocen que las afectación de las arterias de la ciudad, son por desgaste natural principalmente en accesos a colonias

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO – LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El 70 por ciento de las calles de Ciudad Victoria presenta deterioro en sus pavimentos, reconoció el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eusebio Alfaro Reyna, quien advirtió que se requiere una inversión considerable para atender esta problemática.

Señaló que durante este año se priorizarán obras de pavimentación, tanto con carpeta asfáltica como hidráulica, además de la implementación de un nuevo programa intensivo de bacheo.

Recordó que el año pasado se alcanzó la meta establecida en materia de bacheo, por lo que este 2026 se dará continuidad al programa para atender una problemática que calificó como amplia.

“Se cerró el programa de obra del año pasado y actualmente se trabaja, sobre todo, en calles y avenidas que resultaron dañadas por las lluvias registradas en ese período”, indicó.

Para el programa permanente de bacheo, explicó que se contempla una inversión inicial de 3.5 millones de pesos en la compra de carpeta asfáltica, trabajos que se realizan con personal y equipo del municipio.

En el caso de intervenciones emergentes, estas se ejecutan con apoyo de empresas constructoras. Precisó que el programa no se ha detenido, ya que aún se cuenta con material del contrato anterior, y se prevé contratar una nueva etapa entre finales de enero y principios de febrero.

El funcionario reconoció que, además del desgaste natural de la carpeta asfáltica, los trabajos de reparación de fugas por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) también inciden en el deterioro de las vialidades.

Detalló que el mayor daño se concentra en los accesos a colonias, por lo que el plan de obra 2026 contempla pavimentaciones en estas zonas, especialmente en rutas del transporte público.

Asimismo, informó que el programa federal aporta alrededor de 140 millones de pesos —monto similar al del año pasado—, aunque se busca incrementar el presupuesto en un 30 por ciento, es decir, unos 40 millones adicionales, para alcanzar una inversión cercana a los 200 millones de pesos en pavimentación.