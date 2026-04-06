Visitaron Tamaulipas más de 2 millones de personas Semana Santa

Tamaulipas cerró la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa con una afluencia que superó los dos millones de visitantes y una derrama económica por encima de los 2 mil 100 millones de pesos

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con una afluencia que superó los dos millones de visitantes y una derrama económica por encima de los 2 mil 100 millones de pesos, Tamaulipas cerró la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa con cifras al alza respecto al año pasado, de acuerdo con autoridades estatales.

Fue el secretario de Turismo en la entidad, Benjamín Hernández, quien informó que el flujo de paseantes se concentró principalmente en destinos de playa, donde los municipios mantuvieron operativos para garantizar la atención y seguridad de los turistas.

“Registramos 2.1 millones de visitantes, con una derrama económica de 2 mil 100 millones de pesos”, destacó.

Entre los destinos más concurridos, sobresale Playa Miramar, en Ciudad Madero, que por sí sola registró cerca de 940 mil visitantes durante esta primera etapa del periodo vacacional, impulsada también por el regreso de actividades y espectáculos en la zona.

El funcionario señaló que otros municipios como Matamoros también reportaron buena afluencia, incluso con actividad destacada en segmentos como la pesca recreativa, lo que contribuyó al dinamismo turístico en distintas regiones del estado.

Además del flujo de visitantes, Hernández subrayó que los operativos implementados durante Semana Santa permitieron mantener condiciones de seguridad en playas y carreteras, con resultados generales positivos.

“El operativo de Semana Santa tuvo muy buenas cifras, se mantuvo muy bien el cuidado de los turistas en las playas y en las carreteras”, expresó.

No obstante, reconoció que se registraron algunos incidentes aislados, entre ellos el fallecimiento de una persona en Playa Miramar durante el primer domingo vacacional, en una zona no apta para nadar, así como otro caso en el río Guayalejo, en el municipio de Llera.

A raíz de estos hechos, indicó que se reforzaron las medidas preventivas, especialmente en áreas de riesgo, con mayor presencia de personal de seguridad y señalización para evitar que los visitantes ingresen a zonas peligrosas.

El secretario añadió que la mayoría de los turistas provinieron del estado de Nuevo León y adelantó que será al cierre del periodo vacacional cuando se presente un informe completo con cifras definitivas y un balance detallado del comportamiento turístico.

Finalmente, aseguró que se continuará fortaleciendo la capacitación y certificación de salvavidas, así como la coordinación con municipios, con el objetivo de mejorar la atención y reducir riesgos en los destinos turísticos del estado.