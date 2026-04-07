Altamira concentra la mayor anidación de tortuga Lora en Tamaulipas

El personal técnico mantiene la vigilancia en los campamentos para asegurar el traslado de los huevos a corrales de incubación seguros.

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

Con un total de 6,606 huevos y 89 nidos colocan a Altamira en el primer lugar estatal de protección a la tortuga Lora al corte del 6 de abril.

Con base en datos de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, a nivel estatal se tienen bajo resguardo

16,013 huevos en 191 nidos.

El desglose por zonas revela una ventaja considerable para la costa altamirense frente a otros puntos estratégicos.

Ciudad Madero ocupa el segundo sitio con 44 nidos y 4,010 huevos; Tepehuajes registra 28 nidos y 2,636 huevos; La Pesca presenta también 28 nidos, pero con un total de 2,566 huevos, mientras que Matamoros reporta el inicio de la actividad con 2 nidos y 195 huevos.

​El personal técnico mantiene la vigilancia en los campamentos para asegurar el traslado de los huevos a corrales de incubación seguros.

Debido a la llegada de las tortugas, el director de Protección Civil Altamira, Romel Martínez Flores detalló que algunos tramos de Playa Tesoro fueron cerrados a los bañistas para que el desove no sea interrumpido.