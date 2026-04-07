Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington

La resolución instruye dejar sin efecto el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como los actos derivados de esa medida

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera permitirle el acceso a recursos que permanecían congelados desde 2019.

La resolución instruye dejar sin efecto el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como los actos derivados de esa medida, lo que en términos prácticos abre la puerta para que el ex mandatario disponga nuevamente de esos fondos.

Sin embargo, el alcance del fallo no es definitivo. La decisión puede revertirse si las autoridades acreditan que existe una investigación internacional vigente que justifique el congelamiento de los recursos.

El caso ocurre en un contexto judicial complejo. Yarrington enfrenta procesos por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero, y actualmente permanece recluido en el penal del Altiplano.

El fallo vuelve a colocar en el centro el papel de la UIF y los límites legales de sus facultades, especialmente cuando se trata de medidas como el bloqueo de cuentas sin sentencia firme.

Más allá del caso individual, la resolución abre una discusión de fondo: el equilibrio entre combate a delitos financieros y el respeto a derechos patrimoniales.

CON INFORMACIÓN DE OSCAR MARIO BETETA