Auto no hace alto y es impactado por microbús

La colisión tuvo lugar minutos después del mediodía, en la intersección de esa arteria con la calle Benito Juárez de la colonia Tolteca en Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por no respetar un señalamiento fijo de alto, el conductor de un vehículo particular fue impactado por un microbús del transporte público, en la avenida Cuauhtémoc.

Un niño que viajaba en el micro, resultó lesionado al golpearse contra un tubo metálico.

La colisión tuvo lugar minutos después del mediodía, en la intersección de esa arteria con la calle Benito Juárez de la colonia Tolteca en Tampico.

Los involucrados fueron un Ford en color blanco y un micro de la ruta Enrique Cárdenas por Universidad.

El coche transitaba por la calle Juárez y al llegar a ese sitio, el operador ignoró un señalamiento fijo de alto por lo que al seguir su camino, fue impactado por la otra unidad hasta quedar en la parte trasera del bus.

Un elemento de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas llegó para atender a un niño que se golpeó con un tubo metálico en el interior de la unidad de pasajeros.

A los familiares del menor les extendieron un pase médico para que lo llevaran a un hospital.

El Ford quedó dañado del costado izquierdo.

Del percance, tomaron conocimiento elementos de Tránsito de Tampico.