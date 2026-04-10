Erasmo González Robledo consolida avance en infraestructura urbana con intensa jornada de inauguraciones

La jornada inició en la colonia Jesús Luna Luna, con la inauguración de la calle Antonio Hernández Abrego, entre Alberto Flores y Maximino Ortega, donde vecinos reconocieron el impacto positivo de la obra tras años de rezago.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dando continuidad al compromiso de reducir el rezago en infraestructura vial y fortalecer la movilidad urbana, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, encabezó una intensa jornada de trabajo en la que se inauguraron cinco obras: cuatro vialidades pavimentadas a base de concreto hidráulico y la rehabilitación de una cancha multideportiva.

Como resultado, se consolidó la construcción de más de 4,546 metros cuadrados de pavimentación, equivalentes a aproximadamente 590 metros lineales de vialidades, con una inversión superior a 15.2 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 1,000 habitantes en distintos sectores del municipio.

La jornada inició en la colonia Jesús Luna Luna, con la inauguración de la calle Antonio Hernández Abrego, entre Alberto Flores y Maximino Ortega, donde vecinos reconocieron el impacto positivo de la obra tras años de rezago.

En este punto, habitantes como Víctor Hugo González Hernández y Miguel Ángel Cortés Soriano destacaron la mejora en la seguridad y movilidad, al señalar que ahora las familias transitan con mayor tranquilidad y las y los menores acuden a la escuela en mejores condiciones.

Posteriormente, en el mismo sector, se inauguraron las vialidades Privada Margaritas, entre Tulipanes y canal, así como la calle Tulipanes, entre Margaritas y Orquídeas, conformando un circuito vial que fortalece la conectividad de la zona.

Más tarde, se entregó la pavimentación de la avenida Del Maestro, entre avenida Insurgentes y calle Centenario, donde la vecina María Amparo Pérez Mata agradeció la obra tras más de 40 años de espera, destacando la mejora en las condiciones de tránsito y seguridad.

Durante este acto, el presidente municipal subrayó que estas acciones responden a necesidades históricas y forman parte del esfuerzo permanente por transformar la infraestructura urbana, destacando además que su administración trabaja “al doble” en este rubro.

Finalmente, se llevó a cabo la rehabilitación de la cancha multideportiva del fraccionamiento 18 de Marzo, espacio recuperado para la convivencia familiar, el deporte y la integración social mediante trabajos de pintura, iluminación, gradas y mantenimiento general.

Durante la jornada del día, el presidente municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando obras que atiendan las principales necesidades de la población, agradeciendo la confianza ciudadana y el respaldo del Cabildo para continuar avanzando en la transformación de Ciudad Madero.

Asimismo, destacó que este ritmo de trabajo ya se refleja en los resultados, como lo muestra el comparativo de inversión en obra pública de 2021 a 2025, donde este último año alcanza el nivel más alto del periodo, con una inversión superior a los 217 millones de pesos, consolidando una tendencia de crecimiento en la ejecución de proyectos que fortalecen la infraestructura del municipio y confirman que Ciudad Madero avanza con paso firme en su transformación.

El presidente municipal subrayó que su administración mantiene la meta de ampliar la cobertura de pavimentación para reducir el rezago histórico en infraestructura urbana, y reconoció el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, para seguir llevando beneficios a las familias maderenses.