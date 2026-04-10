Infortunada mujer resultó herida y fue hospitalizada al ser atropellada por automóvil

El lamentable percance se registró sobre la carretera Tampico-Mante a la altura del transitado cruce con la avenida Las Torres

Por. Mario Prieto

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con lesiones de consideración resultó una mujer residente de Altamira, al ser atropellada la noche de este viernes por un automóvil, cuando aparentemente regresaba a su domicilio.

El lamentable percance se registró sobre la carretera Tampico-Mante a la altura del transitado cruce con la avenida Las Torres en la colonia Del Bosque, zona norte de Tampico.

La afectada en este incidente fue identificada como Adriana Berenice C de 57 años de edad, residente de la colonia Municipios Libres, quien intentaba cruzar la Tampico-Mante para tomar transporte rumbo a su domicilio.

Cuando estaba por el carril derecho en dirección sur a norte fue arrollada por un vehículo Hyundai Attitude color rojo con placas de Tamaulipas conducido por un adulto mayor, quedando la unidad con daños considerables en el cofre y parabrisas, mientras que la peatón fue proyectada hacia el pavimento.

Integrantes de la Brigada Vial y de la Guardia Estatal brindaron apoyo hasta que llegaron paramédicos de Ambulancia San Luis (ASL) y la canalizaron de urgencia al Hospital del Seguro Social, tomando conocimiento posteriormente de los hechos peritos de tránsito.