Reconoce Sheinbaum a mujeres del campo en aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

La presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Martha Janeth Pizaña Castillo, destacó que la entrega de certificados y carpetas básicas marcó la llegada de la equidad de género al campo morelense

MÉXICO.- En el 107 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó el papel de las mujeres en la historia zapatista y encabezó en la Ex Hacienda de Chinameca, en Ayala, Morelos, la entrega de certificados a propietarias de tierras y reconocimientos a presidentas de Comisariados Ejidales y Comunales de todo el país.

«El zapatismo también estuvo construido con mujeres», afirmó la mandataria al destacar que honrar el legado de Zapata exige reconocer los derechos, el esfuerzo y la historia de las campesinas que trabajan la tierra.

Previo al acto principal, Sheinbaum inauguró el Museo de las Mujeres Zapatistas, primer recinto dedicado a visibilizar la participación femenina en el movimiento agrarista del siglo XX.

La presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Martha Janeth Pizaña Castillo, destacó que la entrega de certificados y carpetas básicas marcó la llegada de la equidad de género al campo morelense, y reconoció en el momento un hito histórico para las mujeres rurales.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Edna Elena Vega Rangel, informó que en coordinación con el gobierno de Morelos se entregaron 3 mil 644 títulos y certificados parcelarios en la entidad, más 11 mil 344 constancias que beneficiaron a más de 8 mil 800 morelenses.

En el marco de la Cuarta Transformación, Sheinbaum destacó que en siete años se han entregado más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios, avance que calificó como continuación directa de la lucha zapatista.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que la transformación impulsada por Sheinbaum recupera los principios que defendió Zapata: soberanía, Estado laico y justicia social como centro del gobierno.