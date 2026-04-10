Semana Santa reduce urgencias graves en hospital infantil; predominan accidentes en casa

La disminución en la demanda coincide con una menor actividad en la ciudad durante el periodo vacacional. Asimismo, no se reportaron ingresos relacionados con incidentes en ríos o centros recreativos.

Raúl López García

Expreso-La Razon

La Semana Santa registró una menor demanda de atención en el Hospital Infantil de Tamaulipas, con una reducción significativa en las consultas de urgencias y sin reportes de casos graves durante los días principales del periodo.

De acuerdo con datos del hospital, el promedio diario de consultas pasó de alrededor de 75 a entre 35 y 40 pacientes. En tres días se contabilizaron 140 atenciones, con nueve hospitalizaciones.

El tipo de incidentes atendidos se concentró principalmente en el ámbito doméstico. Caídas de escaleras, de camas y otros descuidos cotidianos fueron las causas más frecuentes de ingreso. Entre los casos de mayor atención se encuentra el de un bebé de ocho meses trasladado desde Reynosa tras una caída, quien requirió intervención neuroquirúrgica y evoluciona de forma favorable.

También se registraron casos aislados, como un accidente en motocicleta que involucró a un adolescente, ingestión accidental de medicamentos y descompensaciones en menores con diabetes. No se reportaron pacientes con traumatismos múltiples graves ni lesiones pulmonares, que suelen incrementarse en temporadas con mayor movilidad.

La disminución en la demanda coincide con una menor actividad en la ciudad durante el periodo vacacional. Asimismo, no se reportaron ingresos relacionados con incidentes en ríos o centros recreativos.

El hospital señaló que la mayoría de los pacientes atendidos fueron menores de hasta 12 años y reiteró la importancia de mantener medidas de prevención en el hogar, especialmente durante periodos de descanso escolar.