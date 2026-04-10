Tamaulipas, en alerta: se esperan lluvias este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una onda de calor también afectará a al menos 10 entidades

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante este jueves 9 de abril prevalecerá las lluvias en gran parte del territorio nacional, las cuáles podrían estar acompañadas por caída de granizo y descargas eléctricas, además, se precisó que una onda de calor se encargará de propiciar temperaturas de hasta 45 grados, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante este jueves 9 de abril una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en ambas regiones.

Las lluvias de este 9 de abril podrían estar acompañadas por granizo y descargas eléctricas. Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, canales de baja presión en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.

Para finalizar, se informó que durante este jueves 9 de abril prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa). Cabe destacar que, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se tiene previsto el ingreso de un nuevo frente frio en la región noroeste del país durante el viernes 10 de abril.

Estos son los estados en alerta por lluvias y temperaturas extremas HOY jueves 9 de abril

Según lo que se indica en el pronóstico de lluvias para este jueves 9 de abril, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm); Chihuahua (este), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm); Durango, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y Michoacán lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

Respecto a las temperaturas máximas se informó que, Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa) registrarán entre 40 a 45 grados, mientras que en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán el ambiente oscilará entre 35 a 40 grados y para finalizar se indica que el ambiente será de entre 30 a 35 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Por último, se informó que durante la mañana y noche del jueves 9 de abril se esperan entre -10 a -5 grados con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango; -5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México y de entre 0 a 5 grados en las zonas serranas de Zacatecas y Puebla.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO