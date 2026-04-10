Va CONAGUA contra descargas ilegales tras mortandad de peces en González

El director del organismo, Jaime Felipe Cano Pérez, subrayó que cada señalamiento es atendido sin excepción

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La muerte de peces en cuerpos de agua del municipio de González ya es foco rojo ambiental y detonó una intervención directa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que mantiene una investigación abierta mientras intensifica operativos contra descargas ilegales y tomas clandestinas en la región.

Las primeras alertas surgieron a partir de reportes ciudadanos y advertencias de autoridades municipales sobre un deterioro visible en el ecosistema acuático.

Ante ello, el Organismo de Cuenca Golfo Norte activó brigadas técnicas que ya realizan inspecciones en campo para ubicar posibles fuentes de contaminación y documentar daños.

El director del organismo, Jaime Felipe Cano Pérez, subrayó que cada señalamiento es atendido sin excepción, mediante recorridos que permiten identificar irregularidades y actuar en consecuencia.

“Todas las denuncias que nos hacen llegar son atendidas mediante brigadas para proceder a la sanción o a la inhabilitación de la toma”, puntualizó.

Detrás de este tipo de afectaciones, explicó, suelen encontrarse prácticas que persisten en distintas zonas: descargas de aguas residuales sin tratamiento, conexiones irregulares a la red hidráulica y aprovechamientos ilegales del recurso hídrico, situaciones que no solo violan la normatividad, sino que comprometen la vida acuática.

La respuesta institucional, aseguró, no será menor.

Cuando se detectan anomalías, la CONAGUA aplica medidas que van desde la clausura inmediata de descargas hasta sanciones administrativas, dependiendo de la magnitud del daño ambiental ocasionado.

“Tenemos un operativo de manera permanente”, recalcó, al dejar claro que la vigilancia no es reactiva, sino constante.

Aunque evitó adelantar resultados específicos sobre el caso de González, Cano Pérez confirmó que las investigaciones siguen en desarrollo y no se descarta la aplicación de sanciones una vez que se determinen responsabilidades.

En paralelo, la Comisión Nacional del Agua mantiene el despliegue de acciones de inspección en distintos puntos de la región, con el objetivo de frenar prácticas ilegales que, como en este caso, terminan impactando directamente a los ecosistemas.