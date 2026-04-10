Volcadura de carro deja seis lesionados en Altamira

​En el operativo de auxilio participaron unidades de Cruz Ámbar, Bomberos Voluntarios y el sistema CRUM de Aldama.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una volcadura de un vehículo en los límites de Altamira y Aldama dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

El accidente ocurrió la tardr de este viernes sobre el camino que conduce al ejido Santa Juana de Altamira, sitio hasta donde se movilizaron diversas corporaciones de rescate.

​En el operativo de auxilio participaron unidades de Cruz Ámbar, Bomberos Voluntarios y el sistema CRUM de Aldama.

​Los rescatistas confirmaron que el grupo de heridos está compuesto por tres adultos y tres niños.

La unidad U12 de Bomberos Voluntarios realizó el traslado de un menor de seis años y un adulto.

Los seis lesionados fueron llevados al Hospital General «Dr. Rodolfo Torre Cantú» para su valoración.