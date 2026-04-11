Muere John Nolan, estrella de cine recordado por su personaje en Batman, tenía 87 años

La industria del cine se llenó de luto con la muerte del histrión británico, quien tuvo una carrera de poco más de 60 años

ESTADOS UNIDOS.- Hoy sábado 11 de abril se dio a conocer la muerte del actor británico John Nolan, quien es recordado por su longeva carrera de poco más de 60 años. Por lo mismo, la industria cinematográfica está de luto, ya que sobresalen sus aportaciones y películas en las que trabajó, como “Batman”.

El medio Stratford-Upon-Avon Herald dio a conocer el fallecimiento del veterano actor británico, quien perdió la vida a los 87 años de edad. Posteriormente, los medios Variety y The Hollywood Reporter retomaron el reporte del deceso, lo que derivó que se torne noticia a nivel global.

El cine, de luto por la muerte de John Nolan

El nombre de John Nolan se volvió tendencia a raíz de que se difundió su deceso; esto ha derivado en que se cuestione cuál fue la causa de muerte, pero hasta el momento no se ha dado a conocer qué le sucedió.

John Nolan, ‘Batman’ and ‘Person of Interest’ Actor, Dies at 87 https://t.co/suVmhS5qbi — Variety (@Variety) April 11, 2026

Quién fue John Nolan

Por otro lado, medios especializados en la industria del cine recuerdan la larga trayectoria de John Nolan, así como su biografía. Nació el 22 de mayo de 1938 en Westminster, Londres, Inglaterra, donde desde temprana edad se abrió camino en la actuación, que fue su pasión.

John Nolan forjó su carrera en el Drama Centre de Londres, donde demostró su talento. Fue parte de la Royal Shakespeare Company y durante su juventud actuó de manera itinerante. Su incursión en la televisión británica fue clave, ya que ganó mayor visibilidad, sobre todo en 1970 al ser parte de la miniserie “Daniel Deronda”.

John Nolan, una de las leyendas que actuó en “Batman” junto a Christian Bale

Al llevar la actuación en la sangre, el veterano actor se sumó a las filas del séptimo arte. Su experiencia fue reconocida y en las últimas décadas fue pieza clave para las nuevas generaciones porque colaboró con sus sobrinos cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan.

John Nolan trabajó con Christopher Nolan en la trilogía de “Batman”: “Batman Begins” (2005), “El caballero oscuro” (2008) y “El caballero oscuro: la leyenda renace” (2012); interpretó a Douglas Fredericks en la primera y tercera parte de la saga protagonizada por Christian Bale.

RIP John Nolan, British Actor

Shabby Tiger, Douglas Fredericks in Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, John Greer in Person of Interest, Doomwatch,

Masterpiece Theatre, Dunkirk, Dune: Prophecy

Uncle of Christopher and Jonathan Nolan#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/zN1LUKOGBc — LegacyTributes (@InMemoriamX) April 11, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO