Afirma Sheinbaum que México es ejemplo global

La presidenta destaca la estabilidad y avances del país pese al contexto internacional adverso y llama a mantener el rumbo de desarrollo

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta destaca la estabilidad y avances del país pese al contexto internacional adverso y llama a mantener el rumbo de desarrollo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, pese a las condiciones complejas que enfrenta el mundo, México se mantiene como un referente internacional en estabilidad, desarrollo y conducción política, al destacar que el país ha logrado avanzar en medio de un entorno global marcado por conflictos, crisis económicas y tensiones geopolíticas

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que el desempeño de México responde a un modelo que prioriza el bienestar social, el fortalecimiento del mercado interno y la inversión pública como motor de crecimiento, factores que han permitido sortear escenarios adversos que afectan a otras naciones

En ese contexto, enfatizó que el país ha mantenido estabilidad económica, así como condiciones favorables para la inversión, lo que ha sido reconocido en distintos espacios internacionales, donde México es visto como un ejemplo de resiliencia y gobernabilidad

Sheinbaum señaló que, a diferencia de otros países que enfrentan mayores niveles de incertidumbre, México ha logrado consolidar una ruta de desarrollo con base en políticas públicas orientadas a reducir desigualdades y fortalecer la economía desde lo local, sin depender exclusivamente de factores externos

Asimismo, hizo referencia a la importancia de mantener la continuidad en las estrategias implementadas, al considerar que los resultados obtenidos hasta ahora reflejan una conducción económica y social que ha permitido enfrentar desafíos globales sin comprometer la estabilidad interna

La presidenta también destacó el papel de la ciudadanía en este proceso, al señalar que el respaldo social ha sido clave para consolidar los avances alcanzados, en un entorno internacional que continúa presentando riesgos e incertidumbre

Finalmente, reiteró que México seguirá apostando por un modelo de desarrollo propio, enfocado en el crecimiento con bienestar, con el objetivo de sostener su posición como un país con capacidad de respuesta ante escenarios globales complejos.