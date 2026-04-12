Aprueba el cabildo 100% de descuento en recargos en predial

El Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la implementación de un programa de condonación del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial en abril

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la implementación de un programa de condonación del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial durante el mes de abril.

Esta medida busca incentivar a las y los contribuyentes a regularizar su situación, eliminando cargas adicionales que dificultan el pago, al mismo tiempo que fortalece la recaudación municipal e impulsa la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus contribuciones, que se reflejan en beneficios para la comunidad.

Como resultado de este tipo de acciones, la ciudadanía ha respondido de manera positiva al cumplimiento del impuesto predial. Al cierre de marzo de 2026, el Gobierno Municipal ha recaudado 122 millones de pesos, lo que representa un incremento del 29 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas destacó que este crecimiento en la recaudación es resultado de la confianza ciudadana y de las acciones implementadas para facilitar el cumplimiento de esta contribución.

“Estamos impulsando acciones que apoyen directamente a las familias, facilitando que se pongan al corriente en sus contribuciones, y al mismo tiempo fortalecemos la recaudación para seguir invirtiendo en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Canturosas.

Este resultado positivo se vio impulsado principalmente por el comportamiento registrado durante el mes de enero, en el que se alcanzó una recaudación histórica para el municipio, mientras que en febrero y marzo se mantuvo una captación estable, consolidando un acumulado superior al del año pasado.

Actualmente, el padrón registra 198 mil cuentas, de las cuales más de 72 mil contribuyentes ya han liquidado la totalidad de su ejercicio anual, lo que refleja una participación activa de la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad.

Los recursos obtenidos a través del impuesto predial están etiquetados y se destinan de manera directa a obra pública, lo que garantiza que cada aportación ciudadana se traduzca en mejoras tangibles para Nuevo Laredo.

Además, el municipio cuenta con facilidades adicionales como convenios de pago en parcialidades y la instalación de más de 17 módulos en distintos puntos de la ciudad, acercando este servicio a la población y facilitando el cumplimiento de sus contribuciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir implementando políticas que beneficien a la ciudadanía, fortalezcan las finanzas públicas y contribuyan al desarrollo ordenado y sostenible de Nuevo Laredo.