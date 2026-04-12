Cierre de maquilas pega al empleo

COPARMEX advierte impacto en la economía de Tamaulipas, con mayor afectación en Matamoros, y pide incentivos para evitar más cierres y generar nuevas fuentes de trabajo.

Por Salvador Valadez C.

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- La Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) en Tamaulipas alertó sobre un escenario económico complicado tras el cierre reciente de maquiladoras, situación que ha derivado en la pérdida de miles de empleos, principalmente en el municipio de Matamoros.

La presidenta del organismo en el estado, Dolores Ramírez Andrade, señaló que este contexto impacta directamente en la economía regional, por lo que consideró urgente generar coordinación entre gobierno, empresarios y sindicatos para implementar estrategias que mitiguen los efectos.

Explicó que el cierre de al menos dos maquiladoras en Matamoros se originó por problemas financieros en sus corporativos en Estados Unidos, los cuales se declararon en bancarrota, afectando la operación en Tamaulipas y provocando despidos masivos.

Ante este panorama, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para generar incentivos que permitan a las empresas mantenerse operando, así como impulsar la creación de nuevas fuentes de empleo.

Ramírez Andrade recordó que durante la pandemia se generaron alternativas económicas desde el emprendimiento, pero subrayó que el momento actual requiere medidas más estructuradas que fortalezcan la actividad productiva.

Indicó que desde COPARMEX se trabaja en coordinación con cámaras empresariales y sindicatos para apoyar a trabajadores y emprendedores mediante asesoría y acceso a financiamiento.

Finalmente, advirtió que Matamoros es el municipio más afectado por estos cierres recientes, lo que representa un reto importante para la recuperación económica en la región.