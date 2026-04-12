Con inversión y programas sociales, Sheinbaum recorre Morelos, Puebla y Tlaxcala

En Puebla, en San José Chiapa, realizó la entrega de 240 viviendas y 577 apoyos de condonación mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

Por Staff

Expreso – La Razón

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante tres días de actividades, del 10 al 12 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó acciones enfocadas en vivienda, regularización de la tierra, educación y empleo.

En Morelos, en el municipio de Ayala, entregó certificados de propiedad y reconocimientos a presidentas ejidales, además de encabezar la conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Posteriormente, en Emiliano Zapata, otorgó condonaciones de créditos de vivienda como parte del programa nacional de reestructuración.

En Puebla, en San José Chiapa, realizó la entrega de 240 viviendas y 577 apoyos de condonación mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

Mientras que en Tlaxcala, inauguró un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Teolocholco. Más tarde, en Huamantla, puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, con una inversión de 540 millones de dólares y la proyección de generar 5 mil empleos directos e indirectos.

Las acciones forman parte de la estrategia federal para fortalecer el acceso a la vivienda, la educación y el desarrollo regional.