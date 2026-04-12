Expropiarán el Teatro Shakespeare para rescatar el Centro Histórico de Tampico

La alcaldesa Mónica Villarreal expresó que su administración impulsa el renacimiento del Centro Histórico no solo desde la infraestructura, sino desde el fortalecimiento del tejido social

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya anunció este domingo la expropiación del Teatro Shakespeare, como parte de la estrategia para recuperar el Centro Histórico de Tampico.

Durante su mensaje de bienvenida en la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo conjunta entre Tampico y Altamira ante Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de turismo de Tamaulipas; sus homólogos de Altamira, Armando Martínez Manríquez y de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; integrantes de los cabildos de Tampico y Altamira; autoridades de los tres niveles de gobierno y ciudadanía en la Plaza de Armas frente al Palacio Municipal, se refirió a la recuperación de un inmueble que tiene más de un siglo de historia en la bajada Sor Juana Inés de la Cruz en el primer cuadro de la ciudad que dijo es respaldada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Nuestro gobernador, el Doctor, Américo Villarreal Anaya, firmará la expropiación del Teatro Shakespeare como un apoyo para seguir apostando a la recuperación de la historia de nuestro municipio; es un gran legado del 203 aniversario de nuestro puerto”

La alcaldesa expresó que su administración impulsa el renacimiento del Centro Histórico no solo desde la infraestructura, sino desde el fortalecimiento del tejido social.

“Porque regenerar el Centro Histórico no es solamente regenerar edificios, es regenerar el tejido social, es fortalecer nuestra identidad, generar oportunidades económicas y detonar el turismo”

En ese contexto, expresó que la conmemoración del 203 aniversario de la fundación de Tampico también rinde homenaje a quienes impulsaron el desarrollo comercial y social del municipio, al tiempo que reafirma la visión de convertir el legado histórico en motor de crecimiento.

“En este gobierno humanista creemos firmemente que la transformación debe construirse con memoria, participación y visión a largo plazo, donde el desarrollo urbano no sea privilegio de unos cuantos”

Por su parte, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, reconoció el trabajo de la administración tampiqueña y el respaldo estatal para revitalizar la zona centro.

“Yo sí quisiera felicitar a la presidenta municipal de Tampico, mi hermana Mónica Villarreal, porque nos cambió la ruta para enseñarnos lo que está haciendo por el Centro Histórico de Tampico”

Finalmente, Villarreal Anaya adelantó que esta estrategia contempla proyectos como la recuperación de la Antigua Aduana Marítima, la reconversión de espacios para uso cultural y turístico, así como el desarrollo del nuevo muelle malecón y la regeneración de la ribera del río Pánuco, con el objetivo de consolidar a Tampico como un referente histórico y turístico en la región.