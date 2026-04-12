Impulsan rescate de la calle Hidalgo con inversión conjunta

Empresarios de Victoria impulsan proyecto de rehabilitación con inversión inicial de 1 millón de pesos; buscan sumar al Estado y Municipio para alcanzar 3 millones y arrancar en el segundo semestre de 2026.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Ciudad Victoria proyecta reunir una bolsa de hasta 3 millones de pesos para el embellecimiento y rehabilitación de la calle Hidalgo, una de las avenidas comerciales más representativas del centro histórico de la capital tamaulipeca.

El dirigente local del comercio organizado, Federico González Sánchez, informó que actualmente el sector empresarial cuenta con un fondo inicial de 1 millón de pesos, integrado exclusivamente por aportaciones de comerciantes, con la expectativa de que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Victoria se sumen con una cantidad similar cada uno.

De concretarse esta participación tripartita, el proyecto podría iniciar durante el segundo semestre de 2026, con posibilidad de arrancar hacia el cierre del año, en función de los acuerdos que se logren entre las partes involucradas.

Explicó que la intención del sector empresarial es impulsar la rehabilitación de la calle Hidalgo como un proyecto estratégico para reactivar la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad, además de mejorar la imagen urbana de uno de los corredores comerciales más tradicionales.

“Queremos acercarnos cada vez más a los empresarios, a los sectores productivos y a los gobiernos municipal y estatal para que estos proyectos se concreten; hay interés de la ciudadanía y del comercio organizado por impulsar este tipo de acciones”, señaló.

El líder de CANACO reconoció que, hasta el momento, el único recurso garantizado es el aportado por los empresarios, aunque confió en que exista voluntad institucional para sumarse al proyecto y generar una sinergia que permita consolidar uno de los principales anhelos del sector comercial en Victoria.

Añadió que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los espacios económicos del estado, en un contexto donde se requiere detonar el crecimiento local mediante la colaboración entre iniciativa privada y gobierno.

Finalmente, consideró que los ajustes y estrategias implementadas por la administración estatal podrían contribuir a generar condiciones más favorables para el desarrollo económico de la entidad, particularmente en ciudades como Victoria donde el comercio tradicional enfrenta retos estructurales.