Lobo mexicano regresa a Durango luego de 50 años

Esta liberación marca un parteaguas en los esfuerzos por recuperar una de las especies más emblemáticas del país.

DURANGO, MÉXICO.- En un hecho histórico para la conservación ambiental en México, el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) ha regresado a su hábitat natural en Durango luego de cinco décadas de haber sido declarado extinto en vida silvestre. La liberación de la primera manada en los bosques de la Sierra Madre Occidental marca un parteaguas en los esfuerzos por recuperar una de las especies más emblemáticas del país.

Este avance es resultado de un proyecto binacional entre México y Estados Unidos, en el que participan instancias gubernamentales, instituciones académicas y comunidades locales. La coordinación entre estos sectores ha sido clave para concretar una de las acciones de conservación más relevantes de los últimos años.

Durango como referente

El Gobierno del Estado de Durango informó que han formado parte fundamental en esta estrategia, al facilitar las condiciones logísticas y operativas necesarias para la liberación, incluido el traslado aéreo de las dos manadas que forman parte del programa.

A nivel nacional, Durango se posiciona como entidad pionera al albergar la primera comunidad que recibe nuevamente al lobo mexicano en su entorno natural. Se trata de la comunidad de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, ubicada en el municipio de Tepehuanes, la cual se ha consolidado como un modelo de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales.

Este territorio destaca por la implementación de prácticas sostenibles, como el uso de energías limpias y esquemas de bonos de carbono, además de su relevancia en la industria forestal comunitaria. La participación activa de sus habitantes ha sido determinante para garantizar condiciones adecuadas para el regreso de la especie.

Trabajo binacional

La secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la entidad, Claudia Hernández Espino, enfatizó la trascendencia de este logro, al señalar que se trata del resultado de más de 40 años de trabajo coordinado entre ambos países.

“Hoy se concreta una etapa clave con la liberación de la primera manada en los bosques de Durango. Esta acción no solo representa la recuperación de una especie, sino también el fortalecimiento de la biodiversidad, la mejora en la calidad del agua y del aire, así como la salud integral de los ecosistemas”, afirmó.

Por su parte, el líder del proyecto de conservación en el estado, Jorge Servín Martínez, destacó que esta liberación representa un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que se realiza dentro de una comunidad organizada, lo que coloca a Durango a la vanguardia en comparación con experiencias previas en otras entidades como Chihuahua, donde las liberaciones se llevaron a cabo en predios privados.

En el evento de liberación también estuvieron presentes el director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fernando Gual Sill, así como el investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Enrique Martínez Meyer, quien ha sido pieza clave en el desarrollo científico del proyecto junto con el equipo encabezado por Servín Martínez.

Impacto ecológico positivo

Especialistas coinciden en que la reintroducción del lobo mexicano tendrá impactos positivos en el equilibrio ecológico de la región. Como depredador tope, su presencia contribuye a regular poblaciones de otras especies, lo que favorece la regeneración de la vegetación y mejora la salud de los bosques.

Se informó que actualmente, una segunda manada se encuentra en proceso de adaptación y será liberada en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer la reproducción y la diversidad genética de la especie en la zona.

Con este proyecto, el lobo mexicano no solo regresa a su hogar, sino que abre una nueva etapa en la historia de la conservación en México, donde la colaboración entre gobiernos, ciencia y comunidades demuestra que la recuperación de especies en peligro es posible.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO