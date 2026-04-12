María Luisa Herrera Casasús, galardonada con medalla Fray Andrés de Olmos pide abrir vistas a la laguna del Chairel y rescatar figuras históricas de Tampico

Durante su intervención, también ofreció una semblanza de Fray Andrés de Olmos, personaje al que atribuyó un papel fundamental en la fundación de Tampico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La cronista emérita de Tampico Alto, Veracruz, María Luisa Herrera Casasús, planteó la necesidad de recuperar la vista hacia la laguna del Chairel y reforzar la identidad histórica del municipio con la instalación de estatuas de personajes clave como Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz.

Lo anterior, durante la entrega de la medalla al mérito ciudadano “Fray Andrés de Olmos”, que le fue otorgada por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, en reconocimiento a su trayectoria como investigadora de la historia virreinal en la Huasteca.

Herrera Casasús expresó que Tampico debe reconectarse con su riqueza natural, al considerar que actualmente se desaprovechan sus paisajes.

“Una vista por el cementerio a esa maravillosa laguna… no soy socia del Campestre para ver esa belleza… Tampico nada más retratan el edificio de la Luz, la plaza. Ese no es Tampico; Tampico es una Venecia llena de lagunas preciosas y no hay vista hacia ellas”

Herrera Casasús, propuso complementar el patrimonio urbano con monumentos históricos.

“Ya tenemos una estatua… pero nos faltan dos: la de Santa Anna y la de don Porfirio Díaz, a quien le debemos muchísimo”

Durante su intervención, también ofreció una semblanza de Fray Andrés de Olmos, personaje al que atribuyó un papel fundamental en la fundación de Tampico.

Recordó que fue llamado el “Franciscano de los pies alados”, denominación otorgada por el historiador Carlos González Salas, debido a sus extensos recorridos por la región para auxiliar a náufragos y evangelizar.

“Él vio que había varios naufragios en la costa… y no había quien auxiliara… escribió al rey que hacía falta evangelizar”

Informó que pese a tener autorización para regresar a España tras una década de misión, Olmos decidió permanecer en la región hasta su muerte a los 80 años, y sus restos descansan en Tampico Alto.

Herrera Casasús recordó que su interés por la historia local surgió a partir del impulso de González Salas, quien la invitó a traducir textos históricos del inglés.

La galardonada cuenta con una amplia trayectoria académica y cultural: ha sido integrante del Consejo de la Crónica Municipal, colaboradora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y promotora de la cultura huasteca.

Entre sus obras destacan estudios pioneros sobre la presencia africana en la región, como “Presencia y esclavitud del negro en las Huastecas” y “Raíces africanas en la población de Tamaulipas”.

Al evento asistieron como invitados el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como los alcaldes de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; así como autoridades de los tres niveles de gobierno e integrantes de la sociedad civil.