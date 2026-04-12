Obispo de Tampico promete transparencia ante denuncia contra sacerdote

El jerarca católico reconoció que debido a su reciente llegada a la región, es necesario informarse a fondo antes de emitir una postura definitiva

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El obispo de la Diócesis de Tampico, Margarito Salazar Cárdenas, se comprometió a actuar con apertura y transparencia ante la denuncia por el presunto abuso sexual de un sacerdote en agravio de un menor de edad, señalada por la Arquidiócesis de Chicago.

El jerarca católico reconoció que debido a su reciente llegada a la región, es necesario informarse a fondo antes de emitir una postura definitiva.

“Tengo información, debo conocer todo este acontecimiento para poder dar algunas noticias… tiene que haber eso, es justo y lo justo se tiene que realizar»

En otro tema, consideró que las redes sociales pueden ser una herramienta útil para acercar a los jóvenes a la Iglesia, siempre que se utilicen de manera responsable.

“Yo creo que siempre se pueden aprovechar los medios que haya, por más adversos que sean, se pueden utilizar siempre y cuando estén bien manejados, bien utilizados para ir acercando a los jóvenes. No solamente a las vocaciones”

Salazar Cárdenas informó que recientemente acudió al Seminario Conciliar para dialogar con seminaristas, padres de familia y formadores, a quienes exhortó a dar testimonio para atraer a más jóvenes.

“Los jóvenes se acercan por testimonio, no se acercan con palabras… los padres de familia necesitamos dar buen ejemplo… hay comunidades con muchísimos habitantes y hay uno o dos sacerdotes atendiendo, siempre van a ser necesarios… muchos”

En el marco del 203 aniversario de la fundación de Tampico, felicitó a la comunidad católica y expresó su deseo de fortalecer el tejido social desde la fe.

“El ir haciendo de esta ciudad de Tampico una ciudad cada vez más digna, cada vez más hermosa por sus habitantes y cada vez más llena de Dios”

Indicó que la Diócesis vive un ambiente de unidad y entusiasmo, con sacerdotes, seminaristas y laicos dispuestos a trabajar por una mejor sociedad.

Indicó queunse reunió con 124 sacerdotes de 73 templos distribuidos en 11 municipios, con quienes acordó una agenda de visitas pastorales durante los próximos meses.

“En mayo y junio voy a poner lo más que se pueda visitas a las parroquias… primero quiero estar cerquita de la gente”

Para concluir, adelantó que coordinará con Ricardo Ramos Pérez la organización de las misas dominicales de las 7:00 de la mañana en la Catedral de Tampico.